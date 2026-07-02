Pagos internacionales ponen en riesgo principalidad bancaria

Los pagos transfronterizos se han convertido en uno de los principales factores que determinan qué institución financiera será el banco principal de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Un estudio elaborado por FXC Intelligence para Mastercard advierte que las deficiencias en este tipo de operaciones están provocando que los bancos pierdan gradualmente participación frente a otros proveedores.

En el sector financiero, la principalidad es la condición de ser el proveedor financiero principal de una empresa, es decir, la institución donde concentra servicios como cuentas, crédito, nómina, cobranza y pagos. El estudio señala que esa posición comienza a erosionarse cuando las pymes encuentran mejores alternativas para realizar pagos internacionales, un servicio que resulta más sencillo separar del resto de la relación bancaria.

La investigación, basada en 41 entrevistas con empresas de México, Brasil y Colombia, encontró que 90% de las Pymes consideraría cambiar de proveedor para sus pagos transfronterizos.

Entre quienes están dispuestas a hacerlo, el volumen promedio que migrarían equivale a cerca de 70% de sus operaciones internacionales. Además, 95% de esas empresas también evaluaría trasladar otros servicios financieros durante los siguientes 12 meses.

El estudio estima que los ingresos derivados de pagos transfronterizos y operaciones cambiarias de las Pymes generan 23,000 millones de dólares anuales en América Latina y el Caribe. De ese total, México concentra 10,000 millones de dólares, equivalente a 44% del mercado regional, seguido de Brasil con 4,000 millones y Colombia con 1,000 millones de dólares.

En consecuencia, incluso pequeños cambios en la preferencia de las empresas pueden tener un impacto importante para las instituciones financieras. Según el análisis, cada punto porcentual de participación que cambia de proveedor representa alrededor de 230 millones de dólares en ingresos anuales que migran hacia otro competidor.