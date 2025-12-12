Luces de Navidad encarecen hasta 30% tu recibo: Consejos para que tu bolsillo no haga corto circuito

Las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo se caracterizan por risas, abrazos, regalos, mucha comida y, por supuesto, luces por todos lados. Entre más series tenga el árbol de Navidad, el Nacimiento y el resto de nuestra casa más bonito se ve. Sin embargo, las consecuencias financieras, ambientales y de salud pueden ser altas.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que, en esta temporada, el uso de series de luces incrementa el consumo de energía hasta en 30%, lo cual se refleja en el recibo del siguiente bimestre y, por ende, en nuestro bolsillo.

La máxima casa de estudios señaló que, a mayor demanda de energía, aumentan las emisiones de CO2. La contaminación lumínica también altera nuestro ciclo del sueño y el de algunos animales, además de que nos desorienta. Eso sin contar que contribuye a atraer insectos y generar plagas.

¿Cómo gastar menos luz?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las viviendas consumen 26 % de la energía eléctrica generada en nuestro país, una cifra que se incrementa en diciembre.

Lo ideal es usar menos foquitos y disfrutar más de otras cosas en esta temporada. Pero si tú eres de los que ama poner luces hasta en tu recámara, piensa en tomar otras medidas para contaminar menos y bajarle un poco a la factura de tu recibo.

“La cantidad de luz que se gasta se puede reducir de forma importante con pequeñas medidas, entre ellas desconectar los aparatos eléctricos que no se están usando, porque, aun apagados, demandan electricidad con los llamados vampiros eléctricos”, comenta Arturo Sánchez, especialista en instalaciones eléctricas.

Se trata de aparatos que, aunque estén apagados, permanecen conectados al enchufe y siguen consumiendo energía, lo cual se ve reflejado en el recibo de luz.

“Observa el interior de tu hogar y te darás cuenta de que te rodean vampiros eléctricos, por ejemplo, la televisión, el cargador del celular, la computadora y el horno de microondas, entre otros”, según Profeco, la cual destaca que éstos gastan entre 5% y 10% de la energía eléctrica del hogar.

Sánchez también aconseja reducir el uso de calentadores, porque gastan mucha electricidad y en invierno es cuando más se usan, así como del boiler eléctrico, “porque la gente se quiere bañar con agua muy caliente y tienden a consumir más energía”.

Estos son algunos consejos que da la Profeco para echarle una mano a tus finanzas.

Enciende los focos navideños el menor tiempo posible, quizá sólo por la noche y apágalos antes de dormir.

el menor tiempo posible, quizá sólo por la noche y apágalos antes de dormir. Desconecta los aparatos eléctricos que no estás usando.

que no estás usando. Apaga las luces de las habitaciones que no están ocupadas.

que no están ocupadas. Mantén las luces apagadas cuando la luz natural sea suficiente.

sea suficiente. Utiliza focos LED, gastan entre 50 y 80 % menos que los focos incandescentes.

gastan entre 50 y 80 % menos que los focos incandescentes. Pinta el interior de tu casa de blanco o de colores claros, así se verá más iluminada y necesitarás focos de menos watts para alumbrarla.

y necesitarás focos de menos watts para alumbrarla. Revisa tu instalación eléctrica y comprueba que no haya fugas de energía, desconecta todos los aparatos eléctricos, apaga todas las luces y verifica que el disco del medidor no gire.

y comprueba que no haya fugas de energía, desconecta todos los aparatos eléctricos, apaga todas las luces y verifica que el disco del medidor no gire. Instala luces solares en exteriores. Durante el día se cargan con el sol y por la noche se encienden automáticamente, por lo que no aumentan el consumo eléctrico.

en exteriores. Durante el día se cargan con el sol y por la noche se encienden automáticamente, por lo que no aumentan el consumo eléctrico. Quita el polvo de focos y lámparas, así asegurarás una cantidad adecuada de luz.

y lámparas, así asegurarás una cantidad adecuada de luz. Considera el uso de sensores de movimiento, pueden ser útiles para los lugares donde no pase mucha gente, por ejemplo, pasillos, escaleras y patios. De esta manera, evitarás que queden encendidos cuando no se estén utilizando.

¡Cuidado con los accidentes!

Los riesgos más frecuentes durante la temporada son incendios ocasionados por cortocircuitos o por el uso inadecuado de adornos, así como accidentes por contacto eléctrico, señaló la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para prevenirlos, es fundamental que todas las luces y accesorios eléctricos cuenten con el sello de la NOM (Norma Oficial Mexicana), que garantiza su seguridad y calidad.

Recomendaciones de la CFE para evitar incidentes:

Utiliza, preferentemente, series de focos LED o iluminación que no generen calor. En el exterior coloca luces para ese propósito, de preferencia con cubierta como mangueras.

o iluminación que no generen calor. En el exterior coloca luces para ese propósito, de preferencia con cubierta como mangueras. Verifica que las extensiones de luces no tengan cables sin recubrimiento .

. Ten cuidado al poner o quitar foquitos de extensiones navideñas encendidas y evita que los niños las toquen o introduzcan objetos metálicos en los orificios sin focos .

. Desconecta todas las extensiones de luces , tanto del interior como del exterior de la casa, antes de ir a dormir.

, tanto del interior como del exterior de la casa, antes de ir a dormir. Evita poner más de tres extensiones continuas y usar multi contactos, de preferencia.

y usar multi contactos, de preferencia. Evita pasar extensiones por debajo de tapetes , alfombras o materiales inflamables.

, alfombras o materiales inflamables. Al momento de desconectar extensiones hazlo desde la clavija, ya que, en caso de jalarla del cable, se puede dañar el aislamiento o provocar corto circuito.

