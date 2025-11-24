Rosa Icela acusa “motivaciones políticas” en megabloqueo de transportistas y campesinos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó este lunes 24 de noviembre a los grupos de transportistas y productores agrícolas que mantienen bloqueos en distintas carreteras del país a suspender las movilizaciones y retomar las vías de diálogo.

En conferencia de prensa Rodríguez Velázquez reiteró que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han tenido 316 reuniones con líderes transportistas y más de 200 en las últimas tres semanas con agricultores para brindar solución a sus demandas.

La titular de la Segob dijo que: "No hay motivo para que organizaciones afecten el derecho al libre tránsito de la población. Las convocamos a una nueva mesa de diálogo a las 13:00 horas y a evitar repercusiones en los servicios de movilidad, salud, abasto, así como actividades laborales y educativas en comunidades y entidades".

La funcionaria aseguró que no existen motivos que justifiquen los bloqueos, salvo que respondan a “motivaciones políticas” en contra de la administración federal.

En el caso del sector agrícola, precisó, la Ley de Aguas no ha sido aprobada, además de que se lleva a cabo un foro con la participación de todos los sectores.

