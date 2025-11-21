Morena, nomás las patadas se oyen

En las elecciones de 2027 estarán juego 17 gubernaturas lo que ha detonado la avalancha de versiones y rumores que mencionan a personalidades que actualmente están en el gabinete presidencial.

Algunas versiones podrían ser globos de sonda de quienes legítimamente aspiran a alguna de las 17 candidaturas, pero la mayoría son de malquerientes que, usando la jerga política, quieren “quemar” a eventuales contrincantes.

Cada día se intensificarán los rumores que revelan que, como todo partido en el Poder, vivirá un disputa tan encarnizada entre sus élites que bien se aplica aquello de que entre mula y mula sólo las patadas de oyen.

INE: pleito por jugoso contrato

Ha decidido el INE de la sonorense Guadalupe Taddei licitar el contrato para la impresión de 94 millones de credenciales que se calcula serán emitidas hasta 2031.

El tema ha generado desacuerdos en el Consejo General que, sin querer queriendo reflejan un desagradable forcejeo de intereses y han retrasado la licitación.

Coloquialmente definida la situación, han enseñado el cobre al confrontarse y con actitud neoliberal los más realistas dirán que París bien vale una misa de 4 mil millones de pesos.

Bloque negro, impune por la politiquería

Revelan que la Sedena identificó desde 2014 que existen 14 grupos anarquistas, lo que hace suponer que el llamado “bloque negro”, opera como franquicia al servicio del Poder.

Al acusar al director del ISSSTE, Martí Batres de vinculaciones con “el bloque negro, sólo se aseguran de que la politiquería tienda un espeso velo que garantice la impunidad y al mismo tiempo sus malquerientes golpean a al funcionario.

A los desmemoriados se les recuerda que la tentación de formar cuadros para la guerrilla política callejera ha estado siempre presente en el ánimo de los más radicales morenistas.

NOTAS EN REMOLINO

Es demagogia impulsar la jornada de 40 horas, porque sólo beneficia a quienes trabajan en la economía formal y no al 55 por ciento que trabajan en la informalidad … Los que saben pronostican que antes del fin de año el Banco de México bajará la tasa de interés, lo cual la fijaría en 7 por ciento … Nuestras condolencias a la familia de Alfredo Elías Ayub, funcionario capaz que impulsó la eficiencia operativa de la CFE que han capitalizado al menos tres Gobiernos de la República … ¿En cuáles de los territorios controlados por el CJNG estará refugiado el canadiense Ray Wedding, acusado por Estados Unidos de crear una poderosa red de tráfico de drogas a Canadá … Jorge Armando Rocha ha sido designado el nuevo director del canal del Congreso … La canadiense Barbara Amiel deja esta reflexión: “El totalitarismo es feudalismo en su versión del siglo XII” …