Trámites del SAR, sin costo y sin intermediarios: XXI Banorte refuerza el llamado a la atención directa

La función de las y los Asesores Previsionales de XXI Banorte es promover la toma de decisiones informada y proteger el patrimonio de cada trabajador.

Afore XXI Banorte hace un llamado para que las y los ahorradores realicen todos los trámites relacionados con su Cuenta Individual exclusivamente a través de sus canales oficiales de atención y de manera directa, evitando el servicio de gestores o intermediarios, quienes ofrecen facilitar servicios del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) a cambio de dinero, documentos o información personal.

En este sentido, la Administradora refrenda lo señalado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), enfatizando que los procedimientos ante las Afores no requieren gestores, no tienen costo y deben llevarse a cabo directamente por la persona titular de la cuenta con el fin de proteger su ahorro, evitar prácticas irregulares y garantizar la correcta aplicación de la normatividad vigente.

“En XXI Banorte estamos comprometidos con el servicio de calidad, la asesoría personalizada y la protección del ahorro de cada cliente. Por ello reiteramos que todos los trámites del SAR deben realizarse únicamente a través de canales oficiales. Nuestro objetivo es acompañar a las y los trabajadores con información confiable, servicios claros y una atención cercana que favorezca una toma de decisiones responsables en lo que respecta al retiro laboral”, señaló David Razú Aznar, Director General de Afore XXI Banorte.

Como parte de su compromiso con el bienestar y la seguridad de sus clientes, XXI Banorte cuenta con un servicio de asistencia mediante sus Asesores Previsionales (AP), quienes son figuras certificadas para brindar orientación personalizada y profesional, y cuentan con herramientas como simuladores, calculadoras y análisis individualizados que permiten estimar el monto potencial de pensión. La labor de dichos AP es fundamental para ofrecer información clara, explicar requisitos, acompañar procesos, diseñar estrategias de Ahorro Voluntario para fortalecer la estabilidad financiera y ayudar a las y los trabajadores a comprender el impacto que cada decisión tiene en su ahorro para el retiro.

De tal manera, XXI Banorte invita a las y los trabajadores a informarse, consultar fuentes oficiales y a descargar la app AforeMóvil XXIB para realizar consultas o trámites. En caso de requerir más información, la Administradora cuenta con un servicio de chat vía WhatsApp (55-2000-1994), a través del cual se puede agendar una cita para acudir a las Oficinas de Atención Personalizada de la Afore o solicitar orientación segura, transparente y sin intermediarios.