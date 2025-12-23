Concluye ISSSTE demolición del antiguo Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda”; en 2026 iniciará la construcción de una nueva unidad

El director general del ISSSTE, Martí Batres, encabezó la conclusión de los trabajos de demolición del antiguo nosocomio ubicado en Nonoalco Tlatelolco, los cuales se llevaron a cabo de manera progresiva, controlada y ordenada con el fin de garantizar la estabilidad estructural y seguridad en cada etapa del proceso

A inicios del próximo año comenzará a edificarse una nueva unidad hospitalaria que incluirá especialidades geriátricas para atender las necesidades de la derechohabiencia de la zona

Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, encabezó la conclusión de los trabajos de demolición del antiguo Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda”, ubicado en Nonoalco Tlatelolco, en la Ciudad de México, donde a inicios de 2026 comenzará la construcción de una nueva unidad hospitalaria adaptada a las necesidades de la derechohabiencia.

“Volverá a haber nuevamente un hospital que sea símbolo de salud, de vida y que sea un ícono urbano también en esta gran zona, en esta gran ciudad con tanta historia y tanto simbolismo que es Tlatelolco. Me da mucho gusto venir con ustedes y atestiguar el derrumbe, la demolición de la última barda para dejar despejado este terreno para la construcción de la nueva unidad hospitalaria ‘Dr. Gonzalo Castañeda’ del ISSSTE”, expresó.

Acompañado del cuerpo directivo del Instituto, así como de trabajadores y vecinos, Martí Batres adelantó que el proyecto de la nueva unidad es impulsado por la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y se adecuará a la nueva realidad de las y los usuarios del organismo, que son fundamentalmente de la tercera edad, por lo que incluirá especialidades geriátricas.

FotoInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Detalló que el derrumbe del antiguo complejo conformado por tres edificios -el Cuerpo A de siete niveles, el Cuerpo B de cinco niveles y el Cuerpo C de tres nivelesse llevó a cabo de manera cuidadosa para no dañar el hospital adyacente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras áreas del conjunto urbano.

“Son más de 11 mil metros cuadrados de superficie de construcción y son más de 4 mil metros cúbicos de material que ha arrojado la demolición de este inmueble. Se ha llevado a cabo esta demolición con un procedimiento quirúrgico, (...) no dinamitando los edificios, sino prácticamente haciendo una implosión para que el material no se desbordara hacia los alrededores”, compartió.

En ese sentido, añadió que la demolición del antiguo hospital y próxima construcción de la nueva unidad representa una contribución significativa para la comunidad de Tlatelolco, al eliminar un punto de insalubridad y de riesgo para la seguridad, y al mismo tiempo reforzar el sistema de salud pública para los habitantes.

La subdirectora de Obras y Contratación de la Dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE, Rosa María Zabal Cortés, agradeció a todo el equipo que hizo posible finalizar en tiempo récord la demolición del nosocomio.

“Para nosotros era importante que todas las personas que nos acompañan el día de hoy atestiguaran la caída de los últimos elementos que conformaron este hospital, pero que tiene la intención de resurgir como una infraestructura social para la gente”, expresó.

FotoInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Finalmente, el director Responsable de la Obra, Ramón Abud Ramírez, explicó que la estrategia de demolición segura del inmueble consistió en el derribo progresivo, controlado y ordenado de los tres edificios, de menor a mayor tamaño, y desde las colindancias hacia el centro, lo que permitió despejar gradualmente el área y garantizar la estabilidad estructural en cada etapa del proceso.

“Todos hemos tenido un alto, altísimo cuidado en la seguridad de los trabajadores. (...) Estamos ya concluyendo esta última etapa sin mayores complicaciones”, dijo.

La demolición del nosocomio, que inició el 14 de agosto y concluyó el 23 de diciembre de 2025, representó una inversión de más de 44 millones de pesos. Las labores se realizaron mediante un procedimiento especializado de demolición controlada, ejecutado piso por piso, y se contó con la presencia permanente de brigadas de Protección Civil, con el fin de salvaguardar la seguridad de las y los habitantes de la zona, transeúntes y del personal del hospital colindante.