El trabajo del Gobernador Joaquín Díaz Mena, un referente nacional: Sader

Cortesía.Gobierno de Yucatán

Mérida, Yucatán a 16 de noviembre de 2025. Titular de SADER, Julio Berdegué destaca trabajo del Gobernador Joaquín Díaz Mena: “Se cuenta con la mitad de los dedos de una mano”

Berdegué Sacristán, afirmó que el trabajo del Gobernador, Díaz Mena, es referente para todo el país.

La gira federal por cuatro municipios, incluida la capital yucateca, confirmó avances históricos en infraestructura rural, innovación productiva y fortalecimiento agropecuario y ganadero en la entidad.

