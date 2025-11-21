Tormenta invernal y dos frentes fríos, así estará el clima este fin de semana en México

La entrada de la primera tormenta invernal de la temporada y el paso de los frentes fríos 15 y 16 marcarán el clima en México este fin de semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en lo que resta de este viernes 21 y el domingo 23 de noviembre se prevén descensos importantes de temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias en varias regiones y caída de nieve o aguanieve en zonas del noroeste.

Viernes: ambiente frío en el norte y lluvias en varias regiones

Durante el resto de este viernes, la tormenta invernal y el frente frío 16 mantienen condiciones invernales en Baja California y Sonora. Se esperan lluvias muy fuertes en el norte y centro de Baja California y chubascos fuertes en el noroeste de Sonora. También es posible la caída de nieve o aguanieve en sierras de estas dos entidades.

El frente frío 15 sigue avanzando por el noreste del país y, junto con la corriente en chorro subtropical, generará viento fuerte y chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En contraste, canales de baja presión y el ingreso de humedad provocarán precipitaciones aisladas y chubascos dispersos en estados del centro, sur y sureste, además de la Península de Yucatán.

Las temperaturas mínimas más bajas se prevén hacia la madrugada del sábado, con valores de hasta -10 C en zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Sábado: continúa el ambiente invernal en el noroeste

Para el sábado 22, la primera tormenta invernal y el frente frío 16 avanzarán hacia el norte del país. Permanecerán las lluvias fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua, con posibilidad de nieve en montañas de estas entidades. El viento será otro factor relevante, con rachas de hasta 80 km/h en Chihuahua y Durango, y de 50 a 70 km/h en la Península de Baja California.

En el centro y sur del país persistirá la inestabilidad generada por humedad del Pacífico y el Golfo, por lo que se prevén chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Estado de México.

La mayor parte del territorio mantendrá temperaturas templadas durante el día, aunque el amanecer del domingo podría registrar heladas en zonas del norte, noreste, centro y oriente.

Domingo: lluvias en el noreste y viento fuerte en el norte

El domingo 23 la tormenta invernal se desplazará hacia Sonora y Chihuahua antes de salir del país por Texas durante la noche. El frente frío 16 se mantendrá sobre el norte, dejando un descenso térmico adicional y viento fuerte, con rachas que podrían alcanzar entre 80 y 90 km/h en Chihuahua y Durango.

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán lluvias fuertes, además de condiciones para la formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila. En otras regiones, como el centro, occidente, sur y sureste, se mantendrán chubascos dispersos, aunque de menor intensidad.

Las madrugadas seguirán siendo frías, con temperaturas por debajo de cero en sierras del norte y de -5 a 0 C en estados del centro del país como Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas.

Recomendaciones generales

El SMN advierte que las lluvias intensas pueden generar crecida de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas. También señala que las rachas fuertes de viento tienen potencial para derribar árboles y anuncios, por lo que recomienda a la población atender los avisos de Protección Civil y evitar exponerse a estructuras inestables.