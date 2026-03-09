Tiempos compartidos en Quintana Roo reportan 382 cancelaciones tras muerte de 'El Mencho'

El sector de tiempos compartidos en Quintana Roo reporta que los días posteriores a la detención de 'El Mencho' registraron un total de 382 cancelaciones.

Míriam Cortés, directora de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, explicó, sin embargo, que hasta el momento han logrado recuperar por lo menos 250 de ese total, además de que el sector reporta ocupaciones arriba del 80%, por lo que reconoció que el manejo de crisis por parte del gobierno del estado ha sido acertado con resultados a la vista en la afluencia turística durante todo el primer bimestre del año.

“Será muy difícil que se puedan recuperar todas las cancelaciones, porque ya estaban muy cerca las fechas; lo que sí estamos haciendo es decirle al huésped que tiene posibilidad de ocupar sus semanas en cualquier otra temporada del año”.

Se dijo confiada en el trabajo de contención de crisis por parte del gabinete de seguridad, tanto a nivel federal como estatal, pues en menos de 24 horas Quintana Roo dejó de estar incluido en la alerta de seguridad que emitió Estados Unidos con motivo de los brotes de violencia en varios puntos del país el pasado domingo 22 de febrero.

Descartó que pueda presentarse otra situación de inestabilidad como la de ese fin de semana, pues la capacidad de respuesta y las previsiones para evitarlo están mostrando su efectividad, además de que todo el tema de seguridad se está reforzando de cara al Mundial de Futbol.

Consideró que no se ha mermado la expectativa que se tiene en Quintana Roo para junio de este año, pues los números así lo ratifican en cuanto a vuelos y sobre todo incremento de ocupaciones y flujo de viajeros al Caribe mexicano.

Según cifras oficiales, durante la semana de los incidentes de violencia tras la captura y muerte de "El Mencho", la actividad turística en el Caribe Mexicano alcanzó niveles por arriba de 80% de ocupación.

La Secretaría estatal de Turismo dio a conocer que del 21 al 28 de febrero, los destinos del estado registraron una ocupación hotelera promedio de 85.4% y una afluencia aproximada de 574,706 turistas.

La dependencia añade que desde entonces los 12 destinos turísticos del estado operan sin interrupciones, con aeropuertos, puertos, terminales de cruceros, servicios de transportación, zonas hoteleras, playas públicas y atractivos turísticos funcionando de manera regular y brindando experiencias de calidad a quienes nos visitan.