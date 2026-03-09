Auditorías: Gobierno, juez y parte

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, de los legisladores más leales a la Presidencia, declaró que la supervivencia de Morena depende de lo que llamó “deuda pendiente: la lucha contra la corrupción, la erradicación de la impunidad y el combate al mal uso de los recursos públicos”.

Para saldar esta deuda, dijo, Palacio impulsa una reforma para realizar lo que llamó una “cirugía de caballo” al sistema de la Auditoría Superior de la Federación, declaró a Proceso, con lo que siguen tendiendo la cama a David Colmenares.

El problema de la pretensión de Palacio es que, aunque la ASF hace tiempo olvidó que depende de la Cámara de Diputados y no del Ejecutivo, designar a quien ocupe esa posición y, en estricto rigor, implica que el Gobierno se auditará a sí mismo. Juez y parte.

Censura en castigo a propaganda mentirosa

A largo de los siglos, en las contiendas por el poder nadie espera que un político en campaña elogie a su adversario, por el contrario, la regla no escrita de la política electoral es implacable: al adversario hay que atacarlo como sea, sin importar que no sea cierto.

“La revolución de las conciencias” y su nueva élite en el poder quieren crear las condiciones que les aseguren la ventaja en toda campaña electoral, pues pretenden sancionar al candidato o partido que diga lo que, juicio de Morena, sean mentiras sobre sus adversarios.

Con todo respeto, parece que estamos ante una más de las pulsiones autoritarias de la IV-T, pues en toda nación democrática se privilegia el derecho de decirle al adversario lo que sea, protegiendo la libertad de expresión de candidatos y partidos. Lo demás es censura.

No sólo Morena defiende a las mujeres

El pasado febrero falleció a 95 años la panista María Elena Bernal de Vicencio panista con 60 años de trayectoria política, mujer de convicciones firmes, principios, de fe y amor por México la describieron voceros panistas.

Fue pionera de la participación de las mujeres en la política. La primera panista en presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados en 2006 y promotora de los derechos de la mujer en todas las posiciones que ocupó.

Su labor de 60 años en la política, sin las pretensiones de ser la única poseedora de la verdad, como afirman ser las nuevas élites agrupadas en el Partido en el Poder, contradice la versión oficialista de que la izquierda es la única que promueve los derechos de las mujeres.

NOTAS EN REMOLINO

La inauguración del Hospital Oncológico para la Mujer del IMSS-Bienestar fue aprovechada para insistir en que la meta sea la universalidad de las instituciones de salud pública de la República … Dicen sociólogos de izquierda que con todo y programas sociales, en México no se atiende la pobreza de casi 59 millones de personas … Confiscó la Marina 70 bultos con 2 toneladas de cocaína que flotaban en el mar a 200 millas al sur de Acapulco. La nueva modalidad para el trasiego de drogas … Renunció la directora de una de las principales empresas de inteligencia artificial en protesta por un acuerdo con el Pentágono … Reflexión de autor anónimo: “Las leyes son semejantes a la tela de araña, detienen lo débil y ligero, pero son desechas por lo fuerte y poderoso” …