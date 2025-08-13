Tesoro sanciona a empresas ligadas al CJNG por fraudes de tiempos compartidos en Puerto Vallarta

El Gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones contra personas y empresas con sede en Puerto Vallarta y sus alrededores acusadas de llevar a cabo estafas relacionadas a propiedades de tiempo compartido en nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los departamentos del Tesoro y de Estado afirmaron que las estafas, que a menudo se realizaban a través de centros de llamadas atendidos por teleoperadores que hablaban inglés y se hacían pasar por agentes, abogados o funcionarios del gobierno de Estados Unidos, defraudaban a ciudadanos estadounidenses cobrándoles tasas e impuestos por adelantado bajo falsos pretextos.

Según el Tesoro, el CJNG obtenía información sobre los propietarios estadounidenses de multipropiedad en México a través de personas con información privilegiada en los complejos turísticos y utilizaba estos datos para perpetrar estafas de reventa, realquiler e inversión.

Según datos del FBI, las víctimas habrían perdido casi 300 millones de dólares en esquemas de fraude de propiedades de tiempo compartido en México entre 2019 y 2023.

Las sanciones apuntan a activos de cuatro individuos mexicanos y 13 compañías mexicanas utilizadas para apoyar la empresa del CJNG, dijo el Tesoro.

La OFAC sanciona a Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, quienes también "han formado parte de un grupo de ejecución del CJNG con base en Puerto Vallarta que orquesta asesinatos de rivales y políticos".

El cuarto es Michael Ibarra Díaz Jr., un empresario del sector turístico en el área de Puerto Vallarta.

Las 13 compañías sancionadas son:

Akali Realtors Centro Mediador De La Costa Corporativo Integral De La Costa Corporativo Costa Norte Sunmex Travel TTR Go Inmobiliaria Integral Del Puerto KVY Bucerias Servicios Inmobiliarios Ibadi Fishing Are Us Santamaria Cruise Laminado Profesional Automotriz Elte Consultorias Profesionales Almida

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

"Vamos por cárteles de drogas terroristas como el Cártel Jalisco Nueva Generación que están inundando nuestro país con fentanilo", dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

"Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos nuestro esfuerzo para erradicar por completo la capacidad de los cárteles para generar ingresos, incluidos sus esfuerzos para aprovecharse de los estadounidenses mayores a través del fraude de tiempo compartido", agregó Bessent.

¿Cómo funcionaba el esquema de fraudes?

Según Washington, estos fraudes suelen tener "como objetivo a los estadounidenses mayores que pueden perder sus ahorros de toda la vida".

Existen distintos fraudes, pero a menudo consiste en decir a los dueños de propiedades de tiempo compartido que tienen a potenciales compradores o hacerles ofertas de compra no solicitadas, y en cuanto las aceptan les piden un pago por adelantado asegurándoles que se lo devolverán cuando cierren la operación.

Tras efectuar varios pagos, los propietarios se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias y que han perdido el dinero.

También puede haber "estafas de revictimización" en las que los delincuentes se hacen pasar por "bufetes de abogados" y les piden honorarios para poder ayudarlos.

En otros casos, los estafadores se hacen pasar por funcionarios del gobierno, incluida la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

Los cárteles obtienen información sobre los propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México "de cómplices internos en los complejos" de viviendas, especifica.

Estados Unidos considera al CJNG una organización terrorista extranjera y responsable de una parte significativa del fentanilo y otras drogas ilegales que entran al país.