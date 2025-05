Sheinbaum truena contra la CNTE por amago de boicot

Tras el amago de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de boicotear las elecciones judiciales del próximo domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comparó a la disidencia magisterial con la derecha y el conservadurismo.

“Plantean ir al INE, me pregunto yo, ¿qué tiene que ver la demanda de la derogación de la Ley de ISSSTE del 2007 con el Instituto Nacional Electoral? Ahora (la CNTE) ya plantea lo mismo que plantea la derecha, que hay que boicotear la elección del domingo. ¿Qué tiene que ver la decisión del pueblo de México de elegir al Poder Judicial con la demanda de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007?

“Están planteando lo mismo que la derecha, que no haya elección el domingo (…) ¿Qué tienen que ver las jubilaciones de las maestras y los maestros con boicotear la elección del Poder Judicial? Bueno, da igual eso que lo que dicen los más conservadores. Se juntan”, respondió, visiblemente molesta, cuestionada sobre las manifestaciones de maestros inconformes, realizadas ayer, en la sede nacional del INE.

“¿Sospecha de un acercamiento directo entre los grupos opositores a la elección judicial con la CNTE?”, se le preguntó.

“Pues en términos del argumento, sí; se acercan los argumentos. No tengo ninguna evidencia de que estén juntos, no, no, no. Pero en los argumentos, ¿qué tiene que ver bloquear el INE con sus demandas? ¿Qué tiene que ver la elección del Poder Judicial con sus demandas?”, respondió.

Durante su conferencia de prensa habitual en Palacio Nacional, aclaró, sin embargo, que no habrá represión contra los maestros que se manifiestan en la Ciudad de México desde el pasado día 15 y mantienen un plantón en el Zócalo capitalino.

Afectaciones a clases

Por su parte, el secretario de Educación, Mario Delgado, informó que el paro de los maestros ha afectado al 9.8% de las escuelas.

“De las 202,184 escuelas, tenemos que pararon 19,974, lo cual es un 9.8 por ciento. Esos son los datos de la semana pasada”, dijo.

Ahondó que son las escuelas del sureste las más afectadas.

“En Oaxaca el viernes no tuvieron clases 12,484, de las 13,137; esto es el 95 por ciento. Sin embargo, hay que destacar que en algunos días de la semana esta cifra disminuyó en un 90%”, sostuvo.

Acciones a seguir

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE de Ciudad de México, informó que, hasta ayer, la Asamblea Nacional representativa de maestros disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no había determinado las acciones a seguir el próximo 1 de junio para boicotear la elección de ministros, magistrados y jueces, como es la intención, a la espera de respuestas del gobierno federal a su pliego petitorio.

“No somos abstencionistas. La Coordinadora no se asume de algún partido político, mantiene su independencia política, ideológica y financiera”, aseguró.

Mientras que Isael González Vázquez, líder de la Sección 7 de la CNTE de Chiapas, rechazó la comparación que hizo Sheinbaum Pardo de los maestros inconformes con las acciones que realizan los representantes de la derecha y el conservadurismo.

“No nos pueden asociar con priistas, ni panistas, ni un montón de sinvergüenzas por (la declaratoria de boicotear la elección judicial) el primero de junio. Gobierne quien gobierne, los derechos los defendemos. Estuvo el PRI y el PAN y han estado muchísimas lacras en el poder y la CNTE tiene vigencia.

“No es correcto que adopten el mismo esquema de denostación en contra del movimiento, porque priistas y panistas decían que éramos comunistas y terroristas y ahora dicen que vamos a fortalecer a la ultraderecha y hasta financiamiento recibimos”, respondió a la mandataria mexicana.

Los maestros continuaron bloquearon ayer calles, avenidas y accesos a instituciones como la Secretaría de Educación Pública (SEP); el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el INE.