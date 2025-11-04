Sheinbaum se reúne con su gabinete para coordinar el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la tarde de este martes una reunión con su gabinete legal y ampliado para organizar las consultas del "Plan Michoacán por la paz y la justicia", que anunció en su conferencia matutina, tras el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo.

"En Palacio Nacional encabezamos reunión de Gabinete Legal y Ampliado para coordinar la organización de consultas sobre el Plan Michoacán por la paz y la justicia", dijo la mandataria federal en su cuenta de la red social X, donde también compartió unas imágenes del encuentro.

La mañana de este martes, Sheinbaum explicó que el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" es una estrategia integral que busca atender las causas de la violencia en el estado donde se registró el asesinato de Manzo la noche del sábado 1 de noviembre.

Entre las medidas consideradas destacan el fortalecimiento de la presencia de fuerzas federales, el programa de denuncia anónima para víctimas de extorsión, además del apoyo a autoridades locales y a la Fiscalía General de Michoacán.

Durante la reunión con funcionarios federales "también propuso mejorar la situación de jornaleros y el sector agrícola dedicado a exportaciones, así como aumentar los Polos de Bienestar para impulsar el desarrollo económico", detalló la Presidencia en un comunicado.

Además, destacó que se buscará ampliar la oferta educativa y cultural de la región michoacana, entre otras acciones para atener las causas que generan violencia.

La presidenta Sheinbaum presentó su nueva estrategia este martes luego de que decenas de manifestantes protestaron el domingo y lunes en diversas ciudades de Michoacán tras el asesinato del alcalde de Uruapan.

Michoacán, con costas en el Pacífico, es una importante región agrícola donde operan al menos cinco grupos narcotraficantes, encabezados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Manzo fue asesinado el sábado, en un evento público por la fiesta del Día de Muertos. Un gatillero evadió a la nutrida escolta del edil y le disparó en varias ocasiones.

Uruapan es el epicentro de la industria del aguacate en México. Las exportaciones a Estados Unidos de este cultivo generan unos 3,000 millones de dólares anuales.

Pero los productores agrícolas denuncian que se han vuelto blanco de extorsiones por parte de las mafias.

Dos semanas antes del crimen de Manzo, el líder de los limoneros en Michoacán, Bernardo Bravo, fue asesinado.