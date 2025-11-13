Desalojan a extrabajadores judiciales tras bloqueo vial

Exjueces, exmagistrados y extrabajadores que bloquearon ayer la avenida Insurgentes Sur en protesta porque no han recibido el pago de sus indemnizaciones extraordinarias fueron desalojados y replegados por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Procedentes de diversas entidades federativas del país, los inconformes impidieron la circulación vial durante seis horas luego de marchar por la zona procedentes de la sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ), ente encargado de realizar los pagos pendientes a los extrabajadores judiciales y que desde el pasado lunes informó que lo hará el próximo 10 de diciembre.

Los inconformes aseguran no exigir nada que no esté establecido por ley.

Otras movilizaciones

La CNTE anunció un paro nacional de 48 horas para este 13 y 14 de noviembre y, según el calendario difundido por la Sección 9 Democrática, las actividades comenzarán a las 4:00 de la mañana con una concentración frente a la Catedral Metropolitana, seguida de la liberación de la caseta México–Cuernavaca a las 9:00 horas. Más tarde, habrá un mitin frente a Palacio Nacional durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y una marcha del Zócalo a la Cámara de Diputados, donde instalarán un plantón permanente.

El sábado 15 de noviembre, la Generación Z México —un movimiento conformado principalmente por jóvenes nacidos entre finales de los noventa y principios de los dos mil— realizará su segunda marcha en la capital, luego de la multitudinaria movilización del 8 de noviembre. También el 15 se realizará la manifestación denominada “Movimiento del Sombrero”, encabezada por simpatizantes del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.