Sheinbaum presume reducción de 37% en homicidios dolosos en México: Defiende estrategia de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que durante los primeros 13 meses de su gobierno los homicidios dolosos se redujeron en 37%, al pasar de un promedio diario de 86.9 casos en septiembre de 2024 —último mes de la administración del expresidenta Andrés Manuel López Obrador— a 54.5 casos en octubre de 2025, es decir, 32 asesinatos menos al día.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, Sheinbaum Pardo comparó las cifras de su administración con las de los sexenios anteriores. Señaló que durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) los homicidios dolosos aumentaron 148%, y con Enrique Peña Nieto (2012-2018), 42% más. En contraste, dijo, durante el sexenio de AMLO (2018-2024) se registró una reducción del 9 por ciento.

Además, la presidenta destacó que la tendencia a la baja confirma la efectividad de la estrategia de seguridad de su gobierno, sustentada en dos pilares: la atención a las causas sociales y el fortalecimiento de la inteligencia e investigación criminal. “Jamás vamos a renunciar a atender las causas; esa es nuestra esencia. Educación, cultura, deporte y presencia del gobierno en cada municipio, casa por casa”, afirmó la primera mandataria.

“Es evidente la diferencia de nuestra estrategia respecto a las anteriores”, afirmó Sheinbaum. “La acción es directa, inmediata y con un enfoque humanista. Atendemos las causas y fortalecemos la inteligencia para garantizar resultados”, concluyó.

Por su parte, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), precisó que el promedio diario de homicidios dolosos se redujo al pasar de 100.3 a 66.1 casos.

Mientras que las cifras preliminares de las 32 fiscalías estatales indicaron que siete entidades concentraron el 51% de los homicidios cometidos entre enero y octubre de 2025:

Guanajuato (11.1%)

Chihuahua (7.6%)

Baja California (7.3%)

Sinaloa (7.1%)

Estado de México (6.6%)

Guerrero (5.7%)

Michoacán (5.6%)

La funcionaria federal destacó que 26 estados del país redujeron su promedio diario de homicidios, sobresaliendo Zacatecas (-70.5%), Chiapas (-58.7%) y Quintana Roo (-57.3%) como las entidades con los mayores descensos.

Además, subrayó que los delitos de alto impacto muestran una tendencia sostenida a la baja de 46% en los últimos ocho años, al pasar de un promedio diario de 969 delitos en 2018 a 522 en 2025.