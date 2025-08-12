Gobierno destaca reducción del 25% en los homicidios dolosos en México

A diez meses del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, México registra una disminución del 25.3% en el promedio diario de homicidios dolosos, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria precisó que en septiembre de 2024 se contabilizaban 86.9 asesinatos diarios, mientras que para julio de 2025 la cifra se redujo a 64.9 por ciento. Este último mes se convirtió en el periodo con el menor índice de homicidios desde 2015, es decir, en la última década.

Entre enero y julio de 2025, siete entidades federativas concentraron el 51.5% de los homicidios dolosos: Guanajuato encabezó con el 11.9% del total nacional, seguido de Chihuahua y Sinaloa (7.2% cada uno), Baja California (7.1%), Estado de México (6.6%), Guerrero (5.9%) y Michoacán (5.6%).

Por otro lado, durante julio, Chihuahua lideró la lista con el 9.0%, seguido por Sinaloa (8.4%), Guanajuato (7.7%), Baja California (7.1%), Guerrero (6.7%), Jalisco (6.2%) y Edomex (5.6%).

Figueroa destacó que el periodo enero-julio de 2025 es el de menor cantidad de homicidios desde 2016, con un promedio de 69.7 víctimas diarias, y señaló que la mayoría de los estados han reportado reducciones, particularmente Guanajuato y Estado de México.

Además, informó que los delitos de alto impacto han disminuido un 20.8%, con caídas significativas en robos de vehículos y a transportistas.

No obstante, reconoció un incremento en los casos de extorsión, aunque atribuyó este repunte al impulso de la denuncia derivado de la Estrategia Nacional Antiextorsión.