Sheinbaum lamenta asesinato en CCH Sur y ofrece apoyo del gobierno federal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este martes como “muy doloroso” el asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, y aseguró que su gobierno está en comunicación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la familia de la víctima para brindar apoyo.

“No parece que haya habido una riña, sino más bien un ataque directo”, señaló la primera mandataria. Por otro lado, subrayó que, más allá de generalizar la violencia en las escuelas, es necesario analizar el caso particular y las condiciones del agresor. Recordó que la Subsecretaría de Educación Media Superior trabaja con programas de paz y prevención de adicciones en preparatorias y planteles de nivel medio superior, con actividades colectivas para fomentar el diálogo y ambientes seguros.

Sobre presuntos testimonios que señalaron fallas en la seguridad del plantel y que arremetieron contra las autoridades del plantel, Sheinbaum señaló que, en este temas, son “decisiones que tiene que tomar la Universidad Nacional dentro de su autonomía, y nosotros apoyamos en todo lo que se requiera, tanto a los estudiantes como a las autoridades”.

Además, recordó que cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México implementó senderos seguros alrededor del CCH Sur para mejorar el acceso al transporte público, y reiteró su disposición para colaborar nuevamente con la UNAM.

La Fiscalía de la Ciudad de México identificó al agresor como Lex Ashton “N”, de 19 años de edad, quien atacó con arma blanca a Jesús Israel “N”, de 16 años de edad, provocándole la muerte. Un trabajador administrativo de 65 años de edad también resultó herido al intentar detenerlo. Tras la agresión, el presunto responsable saltó de un edificio dentro del plantel, fracturándose las piernas, y permanece bajo custodia en un hospital.

Tras los hechos, la UNAM suspendió clases en el CCH Sur y activó sus protocolos internos de seguridad y atención a víctimas.

La FGJ-CDMX realiza las investigaciones correspondientes por homicidio calificado y lesiones dolosas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.