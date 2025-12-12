T-MEC: México, EU y Canadá refrendan acuerdo para fortalecer implementación del Capítulo Laboral

En un mensaje conjunto, México, Estados Unidos y Canadá reafirmaron su compromiso para avanzar en la implementación efectiva del Capítulo Laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras concluir la tercera reunión del Consejo Laboral celebrada en Ottawa los días 9 y 10 de diciembre de 2025.

Representantes de alto nivel de los tres gobiernos, encabezados por delegaciones laborales y comerciales, destacaron que el Capítulo 23 se ha convertido en un pilar para mejorar los derechos laborales y promover condiciones de trabajo más justas en Norteamérica.

Durante el encuentro, se subrayó la importancia de profundizar la cooperación, el desarrollo de capacidades y el intercambio de mejores prácticas, especialmente en sectores con mayores riesgos laborales.

Los países miembros reconocieron avances en cinco años de operación del acuerdo, aunque también identificaron desafíos que persisten en la aplicación de leyes laborales, supervisión y cumplimiento en los tres mercados.

Las delegaciones realizaron una revisión formal del funcionamiento y eficacia del Capítulo Laboral, como lo establece el Artículo 23.14.5, con el fin de detectar brechas regulatorias y orientar acciones futuras.

Uno de los puntos centrales fue el compromiso de seguir colaborando en inspección laboral, trabajo forzoso, asistencia técnica e intercambio de información. Cada país presentó nuevas iniciativas regulatorias diseñadas para fortalecer la protección de los trabajadores y evitar prácticas que generen riesgos en las cadenas de suministro regionales.

Además, el Consejo sostuvo una sesión pública con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y asociaciones laborales. Durante este ejercicio, se recogieron perspectivas que, según las partes, serán clave para orientar políticas y acciones efectivas que garanticen la continuidad de los avances alcanzados en el marco del T-MEC.

Con este acuerdo, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá reiteraron que la cooperación trilateral seguirá siendo la base para mejorar las condiciones laborales en la región y garantizar que los beneficios del tratado comercial se reflejen directamente en los trabajadores de América del Norte.