Senadores del PRI exigen la liberación de jóvenes detenidos tras participar en marcha

A nombre del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores, Alejandro Moreno Cárdenas, exigió la liberación inmediata de los jóvenes que participaron en la marcha del pasado sábado en distintas ciudades del país, convocada por la llamada Generación Z, que denominó presos políticos de Morena, y anunció la presentación de denuncias a nivel nacional e internacional en contra del gobierno federal.

"Exigimos que se libere inmediatamente a los jóvenes que son presos políticos de este narco Estado de Morena. No podemos permitir que eso suceda en nuestro país; no podemos permitir que este gobierno indolente, intolerante, intransigente violente a las y los jóvenes, violente a las mujeres, a los adultos mayores".

"Por eso habremos de denunciarlos todos los días desde el Partido Revolucionario Institucional y decirle a este gobierno que no les tenemos miedo, porque la actitud que ha adoptado la presidenta de la República y el gobierno de la República es de represión, es de persecución, es de amedrentamiento, (al) denunciar a los jóvenes por tentativas de homicidios, por secuestros o robos, por violentar… Todos vimos que los violentos fueron desde el gobierno de la República… La orden vino del Gobierno de la República y del gobierno de Morena".

En conferencia de prensa en la Cámara Alta, acompañado por sus pares y correligionarios, entre otros el coordinador de la bancada Manuel Añorve Baños, el senador campechano demandó también la renuncia de Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a quien calificó de "un cero a la izquierda".

"No representa nada, no ha habido un solo pronunciamiento y nos genera indignación, nos genera rabia, porque estos cínicos lo único que hacen es atropellar los derechos de las y los mexicanos".

La CNDH, aseguró, "es parte de la persecución del Estado mexicano contra los jóvenes".

Desde la perspectiva del presidente nacional del PRI, la vinculación a proceso penal de quienes fueron detenidos por manifestarse en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es la "mayor y brutal represión del gobierno narco de Morena para perseguir a quienes piensan de manera distinta".

En defensa de la marcha de la Generación Z, Moreno Cárdenas endureció su posición y discurso en contra del Gobierno federal.

"Este pinche gobierno de mierda está asesinando a los jóvenes, está asesinando a los niños. ¿No ven los resultados? Lo que hay en Sinaloa: en los últimos seis meses más de 2,000 homicidios, más de 2,000 desaparecidos, más de 1,500 micro pequeñas empresas que cerraron. ¿No ven eso? Más de 60 niñas y niños asesinados. Este es el pinche gobierno de Morena. Son brutos para gobernar, salieron más pendejos que corruptos. No saben gobernar, son brutos y no tienen capacidad para llevar los destinos de este país".