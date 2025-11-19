Acusan a Claudio X de estar detrás de marcha

A nombre de la mayoría legislativa de Morena, PVEM y PT en el Congreso de la Unión, el senador Adán Augusto López Hernández y el diputado Ricardo Monreal Ávila ratificaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la “embestida” en su contra por parte de la derecha mexicana.

En conferencia de prensa, los presidentes de las juntas de Coordinación Política de las cámaras de Senadores y de Diputados, respectivamente, descartaron que detrás de la marcha de protesta del pasado sábado, que se anunció se repetirá mañana, haya un “intento golpista” contra el gobierno de la República.

“Nada es fortuito. Es una embestida desde la parte más oscura de la derecha mexicana, incluso con participación internacional, la ultraderecha, el fascismo, quienes ahora, pues, ya se quitaron la máscara.

“Es cierto que en los primeros días se pensó que era una convocatoria espontánea para la movilización o marcha del pasado sábado, pero, pues, no hay crimen perfecto. Todo fue perfectamente orquestado. Y en ella participan, en la organización participan, sin ninguna duda, Claudio X. González, Roberto Madrazo, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, y otros miembros de los partidos políticos del PRI y del PAN, específicamente”, afirmó López Hernández.

El senador por Tabasco reveló que la citada marcha se gestó desde el pasado 13 de septiembre, en Morelia, Michoacán, durante un evento con jóvenes de la organización “Creemos México” en el que participó el empresario Claudio X. González.

“Desde ahí empezaron a incubar la convocatoria. Participaron abiertamente ese día Claudio X. González, que es el encargado de financiar gran parte de la movilización; Mauricio Tabe (Alcalde de Miguel Hidalgo, Ciudad de México), que también es de los organizadores y de los financieros de esta movilización, y Roberto Madrazo, que es una especie de ideólogo del movimiento; empezaron a reclutar a un grupo de jóvenes de los cuales ya han trascendido los nombres.

“Entre ellos está un joven, Carlos Bello, otra señorita de apellido Villicaña, que la hizo de anfitrión ahí en Morelia, y otras personalidades; un joven Samaniego. Ellos son los que se dedicaron a organizar la marcha. Luego entonces, pues ésta no tuvo nada de espontáneo, es sabido que en su gran mayoría lo que menos participó fueron jóvenes, o jóvenes de los que supuestamente eran convocantes’’, expresó.

Monreal Ávila dijo que el “propósito fundamental’’ de la convocatoria a la prensa fue “manifestar con convicción y firmeza todo nuestro respaldo, el cierre de filas en favor de la presidenta Claudia Sheinbaum”.