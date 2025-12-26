Secretaría Anticorrupción multa e inhabilita a proveedor del IMSS por irregularidades en contrato

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este viernes que, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), impuso a Luis Carlos Manzano, una multa por 134,664 pesos y la inhabilitación por un año para participar en licitaciones públicas.

La sanción se impuso debido a que Luis Carlos Manzano, proporcionó información falsa durante la vigencia del contrato abierto de prestación de servicios de órtesis y prótesis, con el que resultó adjudicado derivado de la Licitación Pública LA-050GYR035-E11-2020.

La publicación de la sanción aparece esta mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras la notificación al afectado el pasado 17 de diciembre.

Manzano Elizalde ya fue inscrito en el Directorio de Proveedores y Contratistas del gobierno Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones, por sí o mediante intermediarios, con el Gobierno de México.

Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta, precisó la Secretaría Anticorrupción.

La persona física tiene derecho a impugnar la resolución.

INFORMACIÓN EN PROCESO…