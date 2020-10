Por infringir la ley en materia de compras y contrataciones públicas “al actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato”, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 30 meses y multó con un millón 170,095 pesos a Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. DE C.V. (Dimesa).

Según la SFP, la farmacéutica y su distribuidora, -que han sido señalada en diversas ocasiones por el gobierno federal por la presunta comisión e prácticas monopólicas-, presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para otorgar un servicio integral de anestesia al IMSS en 2017; sin embargo, se dijo que dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS.

“Tras una minuciosa investigación, en la que se garantizó el derecho de audiencia y se contó con información de otras instituciones, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas resolvió que las empresas infringieron el artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS)”, plasmó la SFP a través de un comunicado.

Se detalló que la sanción impuesta se deriva de un procedimiento administrativo iniciado desde 2017, a raíz de una denuncia presentada por otra empresa del sector Salud ante el Órgano Interno de Control en el IMSS.

Por lo anterior, la dependencia federal ordenó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con Laboratorios Pisa y Dimesa (ambas forman parte del mismo grupo de interés económico) por el plazo de 30 meses.

Ante estos señalamientos, Laboratorios Pisa y Dimesa, explicaron que la sanción se vincula con un proceso de adjudicación de Servicio Integral de Anestesia (SIA) para el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el 2017.

Y aunque, se dijeron respetuosos de las normas y disposiciones que emita el Gobierno Federal, al respecto, expresaron confiar en las Instituciones que hacen valer la Justicia y el Estado de Derecho. Cabe señalar que la farmacéutica tiene derecho a impugnar dicha sanción ante las autoridades correspondientes.

Asimismo, dejaron claro que las sanciones son exclusivas para las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, cuando las adquisiciones se realicen con cargo total o parcial a fondos federales.

También se aclaró que en los contratos adjudicados y que actualmente se tengan formalizados y vigentes con las dependencias y entidades públicas que no forman parte de la sanción, continuarán surtiendo órdenes de compra. “Esta inhabilitación no incluye ventas a hospitales privados, farmacias, mayoristas, distribuidores del sector privado en general, ni entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, cuando las adquisiciones se realicen sin cargo a fondos federales”, enfatizaron en un comunicado.

La polémica alrededor de Písa

En enero pasado, se dio a conocer que el gobierno federal investigaba a cinco empresas farmacéuticas, entre ellas Pisa, por la monopolización del mercado, específicamente al relacionarlas con el desabasto de medicamentos en el país, en especial con el metotrexato, usado para el tratamiento de personas con cáncer.

Y es que, a raíz de las múltiples protestas realizadas por familiares de niños con cáncer, quienes acusan la falta de medicamentos oncológicos en los hospitales del país, directamente el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Pisa de ser un laboratorio preponderante y responsable del desabasto de medicamentos para niños con cáncer.

“Quisieron boicotear no entregando, no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños de cáncer y pensaban que nos iban a doblegar. ¿Qué hicimos?, ya se compró la medicina en Francia, ya llegó la medicina que se compró en el extranjero para que no falten los medicamentos”, afirmó López Obrador en diciembre de 2019.

Posteriormente, la SFP abrió seis expedientes contra esta farmacéutica.

Asimismo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó que habrá un cambio en la compra de medicamentos en el sector salud para evitar su adquisición a través de intermediarios y provocar el desabasto de medicamentos.

