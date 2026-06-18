Paro magisterial afecta a 1.4 millones de alumnos

La organización civil Mexicanos Primero advirtió que el paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha dejado sin clases a alrededor de 1.4 millones de niñas, niños y adolescentes en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, lo que representa una vulneración al derecho fundamental a la educación.

En una tarjeta informativa, la organización señaló que, según los datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de dichas entidades no han podido asistir a las escuelas desde el pasado 1 de junio, cuando inició la huelga nacional de la CNTE. En el caso de Oaxaca, precisó, la suspensión de actividades comenzó desde el 25 de mayo.

Mexicanos Primero sostuvo que, aunque la atención pública se ha centrado en las marchas, plantones y bloqueos realizados por el magisterio disidente, existe una afectación menos visible relacionada con la interrupción de los procesos educativos.

“Cada día sin clases afecta el aprendizaje de las y los niños, son horas perdidas de estudiantes, son miles de escuelas cerradas y un futuro incierto a falta de oportunidades”, indicó la organización.

Según el posicionamiento, la paralización de las escuelas no sólo altera el calendario escolar, sino que también interrumpe las trayectorias de aprendizaje, amplía las brechas educativas y profundiza las desigualdades sociales, especialmente entre estudiantes que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad económica.

Además, advirtió que los efectos de la pérdida de clases suelen acumularse con el tiempo y difícilmente pueden revertirse una vez concluidos los conflictos políticos o sindicales.

“Niñas y niños llegan a un nuevo grado escolar sin haber completado el plan de estudios del ciclo anterior, y en ese grado resulta ya imposible atender los rezagos”, señaló.

Debido a esta situación, llamó a fortalecer la profesión docente y a garantizar que la defensa de los derechos laborales del magisterio pueda coexistir con el cumplimiento de la responsabilidad educativa frente a los estudiantes.