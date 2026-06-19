CNTE mantiene en vilo si acepta y levanta plantón

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene en vilo sí acepta o rechaza el último acuerdo ofreciendo por el gobierno federal; en tanto que este jueves se mantuvo sus manifestaciones y plantón instalado en los alrededores del Zócalo capitalino.

En su día 18 de la Huelga Nacional, el magisterio realizó el cierre simbólico de al menos siete oficinas de administradoras de fondos para el retiro (afores), en contra de lo que llamaron “una acción de denuncia contra el modelo privatizador de pensiones impuesto en México y que ha convertido un derecho social conquistado por generaciones de trabajadores en un negocio multimillonario para el sector financiero”.

Las protestas se presentaron en las oficinas de Metlife, XXI Banorte, Profuturo, Inbursa, Sura, Banamex, Azteca, todas ellas ubicadas sobre Paseo de la Reforma. Como parte de la manifestación, los docentes bloquearon el ingreso a las oficinas por un par de horas.

Según lo expresado por el magisterio, estas movilizaciones buscan visibilizar las consecuencias del sistema de cuentas individuales, que hoy afecta tanto a trabajadores tras las reformas impulsadas en las últimas décadas.

“Las afores administran actualmente los ahorros de más de 70 millones de cuentas, recursos que pertenecen a los trabajadores y que superan los 8.9 billones de pesos. Sin embargo, mientras los grupos financieros obtienen ganancias permanentes mediante el cobro de comisiones y el manejo de estos fondos, millones de personas enfrentan la incertidumbre de no saber si podrán acceder a una pensión suficiente para vivir dignamente al final de su vida laboral”, reclamaron.

Añadieron que tan solo Afore Azteca administra más de 17.7 millones de cuentas, seguida por Afore Coppel con más de 12 millones. En contraste, las administradoras que concentran la mayor cantidad de recursos son Profuturo, con más de 1.76 billones de pesos, y XXI Banorte, con más de 1.70 billones de pesos bajo su control.

La CNTE denuncia que antes de las reformas pensionarias, la jubilación era reconocida como una responsabilidad social del Estado y un derecho derivado de años de trabajo, en cambio “hoy el monto de la pensión depende de factores como los salarios percibidos, la densidad de cotización, las aportaciones acumuladas y el comportamiento de los mercados financieros”.

Llevan acuerdo a asamblea

Este jueves, la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE se reunió para analizar con todas sus bases si continúa con su huelga y el plantón, tras el último ofrecimiento del gobierno sobre la creación de una mesa de diálogo permanente para atener sus demandas con excepción de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Sobre este tema, Filiberto Frausto, dirigente de la Sección 34 de Zacatecas, rechazó que ya se tenga un acuerdo con el gobierno federal y sostuvo que el plantón que mantiene en los alrededores de la plancha del Zócalo no se levantará hasta que las bases magisteriales analicen las propuestas.

No obstante, reconoció que si hay un desgaste entre los maestros, pero sostuvo que hay unidad para lograr sus demandas.

En tanto, Isael González, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, recalcó que pese a las más de cinco reuniones que han tenido con el gobierno, no hay avances sustanciales y sigue la negativa de eliminar la la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales demandas del magisterio.

Por ello, la Coordinadora reitera su exigencia de abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la recuperación de un sistema solidario de pensiones y el reconocimiento de la jubilación como un derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado mexicano.

Hasta el cierre de esta edición, las bases de la CNTE seguían reunidas para determinar sus acciones a seguir en los próximos días.