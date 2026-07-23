El barril de Brent alcanza los 100 dólares tras ataque de los hutíes contra petroleros saudíes

Los ⁠precios del petróleo tocaron este jueves un pico de casi dos meses, ⁠registrando su quinta jornada consecutiva de alzas después de que los hutíes de Yemen anunciaron que atacaron dos petroleros saudíes, agravando las perturbaciones en el transporte marítimo mundial ⁠de petróleo tanto por el mar ⁠Rojo como por el estrecho de Ormuz.

A las 13:10 GMT, los futuros del Brent subían 5.83 dólares, o un 6.2%, a 99.9 dólares el barril, tras alcanzar los 100 dólares por primera vez desde fines de mayo.

El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) ganaba 4.41 dólares, o un 5.08%, a 91.24 dólares, superando los 90 dólares por primera vez desde el 11 de junio.

"Las perspectivas inmediatas para el petróleo siguen siendo favorables, ya que los mercados descuentan una preocupante probabilidad de interrupciones en el suministro en un segundo punto de estrangulamiento", afirmó Ahmad Assiri, estratega de investigación de Pepperstone.

Además del renovado conflicto por el control del estrecho de Ormuz, los hutíes de Yemen —alineados con Irán— han abierto un nuevo frente al atacar buques que transportan petróleo saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb, después de anunciar que impondrían un bloqueo naval a los envíos procedentes de Arabia Saudita.

La milicia hutí atacó dos petroleros saudíes en una operación militar, según informó el grupo el jueves, y una agencia de noticias saudí confirmó posteriormente que uno de los dos ⁠buques se había incendiado tras un asalto mientras ⁠navegaba por el mar Rojo.

Goldman ⁠Sachs señaló que el Brent podría superar los 120 dólares por barril en el cuarto trimestre ⁠y situarse en una media de 100 dólares el próximo año si el estrecho de Ormuz sigue interrumpido hasta 2027, con un mayor potencial alcista si el Bab el-Mandeb y el canal de Suez también sufren interrupciones persistentes.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que el estrecho de Ormuz está bajo su control y "completamente cerrado" mientras prosigan las acciones de Estados Unidos en la región, y advirtió ⁠de que no se permitiría a ningún petrolero entrar o salir sin coordinación con Teherán.