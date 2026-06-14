Salarios de maestros en México: 4 de cada 10 no superaron la inflación en los últimos 26 años

Durante los últimos 26 años, el magisterio mexicano ha recibido incrementos salariales anualmente; sin embargo, solo en 16 ocasiones el aumento superó la inflación, expone un análisis realizado por México Evalúa, Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad y la Escuela de Gobierno y Transformación pública del Tecnológico de Monterrey.

En los datos compartidos por esas organizaciones llama la atención que si se calcula el aumento real acumulado durante cada sexenio —o durante los dos años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum— y se descuenta la inflación correspondiente, en la actual, el saldo es de un aumento de 2.4% de ganancia del poder adquisitivo; en el del presidente Vicente Fox, un incremento de 0.4% y en el del presidente Calderón de 0.3%.

En contraste, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el saldo es negativo, con una pérdida del poder adquisitivo 0.1%, mientras que en el del presidente Andrés Manuel López Obrador fue de 0.6%.

También llama la atención que en los dos incrementos salariales otorgados a los maestros durante lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el ajuste ha superado la inflación. El promedio en los dos años fue de 6.6%, aunque el propio gobierno sostiene que fue de 3.7%

Durante el sexenio pasado, el encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en los tres primeros años el aumento superó la inflación y en los últimos tres fue inferior, por lo tanto, sus ingresos realmente bajaron en función de lo que pueden comprar con ellos.

En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, ocurrió exactamente lo mismo: los primeros tres años superaron la inflación y en los tres últimos no.

En las administraciones del presidente Felipe Calderón, y del presidente Vicente Fox, en los primeros cuatro años los aumentos superaron la inflación, pero en los dos últimos no.

Durante los últimos días, el gobierno federal aseguró que, de los últimos cuatro sexenios, el encabezado por el presidente López Obrador registró el mayor incremento promedio para los docentes con 9.8%; sin embargo, para el Tec de Monterrey y las organizaciones antes citadas en realidad el aumento fue de 4.6%.

Marco Antonio Fernández Martínez Coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey explicó que no es cierto que haya habido un aumento histórico, incluso en el sexenio del presidente López Obrador, en términos reales hubo una pérdida a diferencia de otros gobiernos del periodo neoliberal.

La razón es que las cifras del gobierno están sesgadas por cuatro decisiones metodológicas que distorsionan el dato. Concretamente, el gobierno no descuenta la inflación. Presenta incrementos nominales, es decir, sin restar la inflación, por lo que un “aumento” puede ser en realidad una pérdida de poder adquisitivo.

Además, el gobierno mezcla prestaciones con salario. Suma el incremento a prestaciones con el mismo peso que el incremento al salario, con lo cual se infla artificialmente el porcentaje total.

En entrevista, Fernández Martínez dijo que lo relevante es que si se toma en cuenta la inflación los resultados de la variación del salario no son como lo afirma el gobierno.

Asimismo, toma como referencia una sola plaza docente de primaria de la zona económica dos, que no representa al conjunto del magisterio, y reporta cifras de ingresos brutos; es decir, no descuentan impuestos. Por lo tanto, el incremento neto que llega al bolsillo del docente es menor.

Si se comparan las cifras de incremento promedio expuestas por el gobierno durante cada uno de los cuatro sexenios anteriores se observa que, según la autoridad en el sexenio del presidente López Obrador es cuando más se incrementaron las percepciones salariales de los docentes con 9.8% seguido por el de Vicente Fox, con 7.7%; el de Felipe Calderíon, con 7.1% y el de Enrique Peña Nieto, con 4.1%. En los dos años de la presidenta Claudia Sheinbaum el gobierno dice que aumentó 3.7%.

Según las organizaciones antes citadas, si se hacen los cálculos correctos, la administración en la que más ha crecido el salario real de los profesores es el de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante sus dos primeros años de gobierno, el incremento acumulado fue de 6.6%, y no el 3.7% como sostiene la administración federal, seguido por la del presidente Fox, con 5.7%, y no el 7.7% que dice el gobierno y la del presidente López Obrador con 4.6%, pero no en 9.8%, como indica la autoridad.

En el sexenio del presidente Peña Nieto, el aumento real sexenal es de 3.9% y no 4.1% como indica el gobierno actual.