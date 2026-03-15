Ricardo Gallardo consolida proyección cultural de San Luis ante el mundo

El Gobernador del Estado impulsa la presentación de Xantolo en Roma tras acuerdo con el embajador de Italia en México.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, reafirmó su compromiso de posicionar la riqueza cultural del Estado a nivel internacional, esto, en el marco de la reunión que sostuvo con el embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, donde se planteó la posibilidad de llevar la tradicional celebración de Xantolo hasta la ciudad de Roma.

En el cambio que se vive y se siente, el Gobernador del Estado expresó que este acuerdo busca proyectar al mundo una de las expresiones culturales más emblemáticas de la Huasteca, fortaleciendo al mismo tiempo la presencia internacional de la entidad potosina en otros países, lo que incentivaría la llegada de visitantes interesados en conocer la historia, la cultura y las tradiciones vivas que distinguen a San Luis Potosí.

Durante la reunión, el Mandatario Estatal destacó que su administración trabaja para que las tradiciones de San Luis Potosí trasciendan fronteras y sean reconocidas globalmente. Destacó que Xantolo representa una de las manifestaciones culturales más profundas del pueblo potosino, por lo que llevar esta festividad a Europa permitiría mostrar la riqueza histórica, artística y espiritual del Estado.

Finalmente, el Gobernador Ricardo Gallardo comentó que el proyecto también contempla la promoción integral de la cultura potosina, incluyendo su gastronomía, artesanías y expresiones artísticas tradicionales, creando oportunidades de intercambio cultural y turístico con Italia y otros países, de esta forma, se fortalece la estrategia de difusión internacional que busca consolidar a San Luis Potosí como un destino cultural y turístico de relevancia mundial.