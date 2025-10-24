Refuerzan apoyos en la Huasteca tras afectaciones por las lluvias

Familias afectadas en Ébano continúan recibiendo apoyo

Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) y junto a diversas dependencias, continúa recorriendo y atendiendo las zonas afectadas por las recientes lluvias en la región Huasteca como parte del programa “Todos Unidos por la Huasteca”.

En atención a la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, autoridades estatales visitaron la localidad de Antigua Reforma, en Ébano, para conocer de primera mano las necesidades de las familias y coordinar la entrega de apoyos, así como supervisar acciones para brindar salud sin límites y la seguridad de la población. Además de poner a disposición los diferentes programas de financiamiento para que puedan salir adelante.

Durante la jornada se realizaron trabajos de desagüe para restablecer la vialidad, además de entregar kits de limpieza y bombas de desagüe para continuar con las labores de recuperación. El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el bienestar de las y los potosinos, manteniendo presencia constante y apoyo solidario en la Huasteca.