México vs. Portugal: cómo llegar al Estadio Azteca, rutas recomendadas y dónde estacionarte

El partido entre la Selección Nacional de México y Portugal no solo marcará el regreso del futbol al Estadio Azteca, también pondrá a prueba la logística de movilidad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para este sábado 28 de marzo, autoridades de la Ciudad de México activaron un operativo especial que cambia por completo la forma de llegar al estadio, ya que no habrá acceso en auto particular y la recomendación es usar transporte público o esquemas como el Park & Ride.

Sin estacionamiento: así será el acceso al estadio

Si planeas ir al partido, toma nota: no habrá estacionamiento disponible ni circulación vehicular en un perímetro de un kilómetro alrededor del estadio .

El acceso estará restringido a residentes, servicios de emergencia y vehículos autorizados, como parte de un modelo de “última milla” que prioriza la movilidad peatonal en la zona.

Además, se aplicarán cierres viales en puntos clave como:

Calzada de Tlalpan

Santa Úrsula

Periférico

Avenida del Imán

Por ello, la recomendación principal es evitar llevar coche y optar por transporte público o servicios especiales.

Park & Ride: dónde estacionarte y cómo funciona

Una de las alternativas más importantes será el sistema Park & Ride, que permitirá dejar el auto en puntos estratégicos y trasladarse en transporte gratuito hasta el estadio.

Los principales puntos habilitados son:

Auditorio

Santa Fe

Six Flags

Parque Ecológico Xochimilco

Plaza Carso

Desde estos puntos saldrán unidades de transporte (RTP y eléctricos) con rutas directas hacia zonas cercanas al estadio.

El servicio será gratuito en esta primera fase, como parte de las pruebas rumbo al Mundial 2026.

Rutas de transporte y conexiones en la ciudad

El operativo contempla conexiones desde zonas de alta afluencia como Reforma, Polanco, Roma y el aeropuerto, con enlaces a:

Metro

Metrobús

Trolebús

Tren Ligero

En particular, el Tren Ligero tendrá servicio especial:

Solo quienes tengan boleto podrán bajar en la estación Estadio Azteca

El servicio regular no hará parada ahí

Además, habrá rutas directas desde distintos puntos de la ciudad operadas por el Servicio de Transportes Eléctricos, con salidas desde las 15:00 horas.

Metro ampliará horario por el partido

Para facilitar el regreso de los asistentes, el Sistema de Transporte Colectivo anunció que las líneas 1, 2 y 9 del Metro extenderán su servicio hasta la 1:00 de la mañana .

Las últimas corridas saldrán alrededor de las 00:30 horas desde sus terminales, mientras que el resto de la red operará en horario habitual de sábado.

Si no vas al estadio: más opciones para verlo

Para quienes prefieran evitar traslados, el partido también podrá seguirse en una pantalla gigante en el Zócalo de la Ciudad de México, donde habrá acceso gratuito y ambiente familiar.

El encuentro se jugará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y también lo puedes ver desde casa a través de:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX+