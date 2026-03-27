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¿Cuándo se jugará la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX?

Tras la pausa por la fecha FIFA, el campeonato retoma su ritmo con la Jornada 13, un fin de semana que podría empezar a perfilar a los favoritos rumbo a la liguilla. 

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Foto: Archiv

Redacción El Economista

La Liga MX entra en una fase clave del torneo Clausura 2026. Tras la pausa por la fecha FIFA, el campeonato retoma su ritmo con la Jornada 13, un fin de semana que podría empezar a perfilar a los favoritos rumbo a la liguilla. 

¿Cuándo se juega la Jornada 13 del Clausura 2026?

La actividad se reanuda el viernes 3 de abril y se extiende hasta el domingo 5 de abril, con partidos distribuidos en tres días y varios duelos atractivos entre equipos que pelean en la parte alta y media de la tabla.

Entre los encuentros más llamativos destacan:

  • Puebla vs. Juárez (viernes)
  • Monterrey vs. Atlético San Luis (sábado)
  • Cruz Azul vs. Pachuca (sábado)
  • Santos vs. América (sábado)
  • Chivas vs. Pumas (domingo)

    • Calendario completo de la Jornada 13

    Viernes 3 de abril

  • 19:00  Puebla vs. Juárez (Estadio Cuauhtémoc)
  • 21:00  Necaxa vs. Mazatlán (Estadio Victoria)
  • 21:06  Tijuana vs. Tigres (Estadio Caliente)

    • Sábado 4 de abril

  • 17:00  Monterrey vs. Atlético San Luis (Estadio BBVA)
  • 17:00  Querétaro vs. Toluca (Estadio Corregidora)
  • 19:00  León vs. Atlas (Estadio León)
  • 19:00  Cruz Azul vs. Pachuca (Estadio Cuauhtémoc)
  • 21:00  Santos Laguna vs. América (Estadio TSM Corona)

    • Domingo 5 de abril

  • 20:07  Chivas vs. Pumas (Estadio AKRON)

    • Así llegan los equipos tras la Jornada 12

    El torneo llega a esta fecha con movimientos importantes en la tabla. El Guadalajara se mantiene como líder con 30 puntos, consolidando su buen momento tras vencer a Monterrey.

    Le siguen de cerca Cruz Azul con 27 unidades y Deportivo Toluca con 26, este último aún invicto en el torneo pese a empatar en la jornada anterior.

    En la pelea también aparecen Pumas (23 puntos) y Pachuca (22), lo que anticipa enfrentamientos directos que podrían modificar el orden de la clasificación.

    Más abajo, equipos como Club América, Tigres UANL y Monterrey buscan recuperar terreno para no rezagarse en la carrera por la fase final. 

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