¿Vas a salir de viaje? Hacienda extiende estímulos a gasolinas para la Semana Santa 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este viernes 27 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo esquema de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los combustibles automotrices.

Los nuevos montos estarán vigentes a partir del primer minuto de este sábado 28 de marzo hasta el viernes 3 de abril de 2026, se indica en el documento.

Desde mediados de marzo, el Gobierno de México reactivó los estímulos a las gasolinas Magna y Premium, además de incrementar el del diésel. Esta medida responde al alza en los precios internacionales tras el repunte del petróleo, causado por el conflicto bélico en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Para la gasolina Magna el estímulo otorgado será de 23.12%, mientras que para gasolina Premium será de 7.97%, el diésel será quien reciba el mayor estímulo con 70.28%.

Con estos porcentajes, el gobierno federal otorga los siguientes estímulos fiscales a cada uno de los combustibles:

Gasolina Magna : 1.5493 pesos por litro.

: 1.5493 pesos por litro. Gasolina Premium : 0.4507 pesos por litro.

: 0.4507 pesos por litro. Diésel: 5.1749 pesos por litro.

Eso significa que, en esos días, los automovilistas y transportistas deben pagar las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por cada litro de combustible:

Gasolina Magna: 5.15 pesos

Gasolina Premium: 5.20 pesos

Diésel: 2.18 pesos

De acuerdo con el especialista en economía y energía, Ramsés Pech, México es el octavo mayor consumidor de gasolina en todo el mundo, con un consumo diario promedio de 121 millones de litros.

Por ello es que, si por unos días el gobierno deja de cobrar las cuotas completas de IEPS a las gasolinas y el diésel, significa millones de pesos menos al día de recaudación tributaria.

Con información de Sebastián Díaz Mora