Astrofísico mexicano José Eduardo Méndez recibe Premio Princesa de Girona 2026

Madrid.- El astrofísico mexicano José Eduardo Méndez Delgado ha sido distinguido con el Premio Princesa de Girona Internacional 2026, en la categoría Investigación. El nombre del ganador se ha anunciado este viernes a lo largo del acto central de la tercera parada del Tour del talento que se extiende durante toda la semana en Alcalá de Henares (Madrid). Durante el acto, también se ha anunciado a la ganadora en la categoría CreaEmpresa, la emprendedora social argentina, Mercedes Bidart.

El rey Felipe VI de España ha presidido el evento y ha estado acompañado por Elma Saíz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España; Enrique Matías Ossorio Crespo, presidente de la Asamblea de Madrid; Francisco Martin Aguirre, delegado del Gobierno en Aragón; Judith Piquet Flores, alcaldesa de Alcalá de Henares, Francisco Belil y Salvador Tasqué, presidente y director general de la Fundación Princesa de Girona, respectivamente, entre otras autoridades y patronos de la Fundación.

Premio Princesa de Girona Internacional categoría Investigación

Un jurado de expertos ha determinado por unanimidad reconocer la trayectoria de José Eduardo Méndez Delgado por “Su destacada trayectoria científica en el campo de la astrofísica con contribuciones fundamentales al conocimiento del origen y la evolución de las galaxias y los elementos químicos de las nebulosas”.

Méndez Delgado sobresale por su liderazgo en proyectos internacionales y su visión de la ciencia latinoamericana como un actor pleno del pensamiento humano que contribuye tanto a desafíos globales como a los propios de la región. En 2023 resolvió el histórico enigma de la discrepancia de abundancias en nebulosas —publicado en Nature— y fundó la colaboración internacional DESIRED, trabajo que le valió el Premio Ernst Patzer 2024 del Instituto Max Planck. Su deseo de transmitir sus conocimientos a pueblos originarios lo convierten en un referente inspirador para la juventud.

José Eduardo es un astrofísico mexicano especializado en abundancias químicas y en el estudio de nebulosas ionizadas. Actualmente lidera el estudio de nebulosas dentro del Local Volume Mapper del Sloan Digital Sky Survey (SDSS-V) y forma parte del reducido grupo de survey scientists encargados de diseñar la estrategia científica hacia SDSS-VI (un proyecto de observación astronómica de última generación).

José Eduardo Méndez, en la ceremonia de premiación.Foto: CORTESÍA

El galardonado, presente en el acto, ha animado a los jóvenes con este mensaje: “La ciencia es suya. Todas las grandes ideas en un inicio fueron locuras, solo acompañen esa locura de rigor, de disciplina y de pensamiento crítico. Eso es suyo, está en todos los seres humanos, en todas las edades”.

El jurado, presidido por Ana Belén Elgoyhen, investigadora en neurociencia auditiva en el Laboratorio de Fisiología y Genética de Audición del INGEBI-CONICET, e integrado por Guadalupe Sabio, investigadora en el CNIO especializada en metabolismo y enfermedades asociadas a la obesidad y Premio Princesa de Girona Investigación 2012, han sido los encargados de seleccionar a los finalistas en la categoría Investigación del Premio Princesa de Girona Internacional 2026, quien ha actuado como secretaria; Jesús A. del Álamo, ingeniero y académico español y catedrático de Ingeniería Electrónica en el Massachusetts Institute of Technology (MIT); Silvia Gold, doctora en Bioquímica, presidenta de la Fundación Mundo Sano y miembro de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica de Argentina; Claudio González Vega, abogado, economista y académico, fundador de la Academia de Centroamérica en Costa Rica; Yarivith González, investigadora venezolana especializada en química sostenible y reciclaje de baterías de litio y Premio Princesa de Girona Investigación Internacional 2024, y Jesús Marco de Lucas, profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Física de Cantabria (IFCA), especializado en física de partículas, computación científica y análisis de datos para grandes experimentos internacionales.

Además, entre las autoridades asistentes han estado los embajadores iberoamericanos Wenceslao Bunge Saravia, embajador de Argentina; Quirino Ordaz Coppel, embajador de México; Héctor Infante, embajador de Panamá; Bernardo Greiver, embajador de Uruguay; Anabella Machuca, embajadora de El Salvador, y Carmen Fernández Torres, embajadora en Misión Especial para las Cumbres y el Espacio Iberoamericano, junto a otras autoridades como Carmelo García Pérez, rector de la Universidad de Alcalá, y Esther Kuisch Laroche, directora de la Oficina Regional de UNESCO para América Latina y el Caribe.

Generación premiados

José Eduardo Méndez Delgado es un astrofísico mexicano especializado en abundancias químicas y en el estudio de nebulosas ionizadas. Formado en la UNAM y posteriormente en la Universidad de La Laguna, donde obtuvo un doctorado cum laude gracias a una beca de la Fundación Carolina, seguido de un posdoctorado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, uno de los centros más prestigiosos del mundo en astrofísica. Ha publicado más de cincuenta artículos en revistas de alto impacto y su trayectoria lo posiciona como uno de los investigadores jóvenes más destacados de su campo.

El científico mexicano se suma a la «Generación premiados Princesa de Girona», que es una comunidad de 90 jóvenes influyentes que marcan tendencia en diferentes ámbitos como el empresarial, el social, la investigación o el arte.