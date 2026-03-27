Gobierno de la Ciudad de México pone en marcha el operativo “Semana Santa Segura 2026”

⁠Participarán 10 mil 800 policías, 742 vehículos, ambulancias, motoambulancias y helicóptero del agrupamiento Cóndores

⁠El operativo se realizará del 27 de marzo al 12 de abril para proteger a habitantes y visitantes

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el operativo “Semana Santa Segura 2026”, con el despliegue de miles de elementos de seguridad y servicios de emergencia para garantizar la protección de habitantes y turistas durante este periodo vacacional.

El arranque del dispositivo se realizó en Avenida 602, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se congregaron para iniciar las acciones de vigilancia y atención en toda la capital.

En el lugar se observó a personal policial, principalmente de la Subsecretaría de Control de Tránsito, equipado con palas, picos, gatos hidráulicos, cuerdas, señalamientos y llantas de refacción para brindar apoyo inmediato a automovilistas que lo requieran en caso de incidentes.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que durante esta temporada la capital del país se consolida como uno de los destinos turísticos más importantes.

“La Ciudad de México, del 27 de marzo al 12 de abril, es uno de los destinos turísticos más importantes del país y del mundo. Lo es por su riqueza cultural, por su historia milenaria, por su conectividad, su infraestructura, su modernidad y por ser una ciudad cosmopolita, vibrante y siempre abierta a quienes desean visitarla”.

Informó que al operativo se suman fuerzas federales y elementos metropolitanos, quienes se desplegarán en plazas, centros comerciales y bancos para garantizar la seguridad de las y los usuarios.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que el objetivo del dispositivo es proteger la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía y de las y los turistas que visitan la capital durante esta temporada. “El operativo busca proteger la seguridad física y patrimonial de la ciudadanía, así como de las y los turistas que aprovechan esta temporada para conocer la amplia oferta cultural y recreativa de nuestra ciudad”, señaló.

Despliegue operativo

El dispositivo Semana Santa Segura 2026, que se llevará a cabo del 27 de marzo al 12 de abril, contempla el despliegue de:

•⁠ ⁠10 mil 800 policías

•⁠ ⁠742 vehículos oficiales

•⁠ ⁠15 motocicletas

•⁠ ⁠Cinco grúas

•⁠ ⁠10 ambulancias

•⁠ ⁠10 motoambulancias

Además, se realizarán sobrevuelos permanentes de un helicóptero del agrupamiento Cóndores, que brindará apoyo en labores de vigilancia y atención de emergencias.

Acciones de seguridad y prevención

Las acciones se concentrarán en accesos carreteros, zonas de alta afluencia, centros turísticos y espacios religiosos, así como en el sistema de transporte público de la capital, incluido el Metro de la Ciudad de México.

Entre las principales medidas destacan:

•⁠ ⁠Refuerzo de seguridad en zonas comerciales y áreas con actividad bancaria.

•⁠ ⁠Presencia de Policía de Tránsito en arterias principales para garantizar la movilidad.

•⁠ ⁠Despliegue de Policía Turística para orientación, atención y protección a visitantes.

•⁠ ⁠Implementación estratégica del programa Conduce Sin Alcohol.

•⁠ ⁠Vigilancia en puntos de alta concentración, como el mercado de La Nueva Viga.

En el operativo también participan la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fuerzas federales y personal de distintas dependencias del Gobierno capitalino.

El secretario Pablo Vázquez señaló que con estas acciones la Policía de la Ciudad de México fortalece su presencia en el territorio para garantizar que cada trayecto, visita o actividad en el espacio público se realice en un ambiente de paz, seguridad y convivencia.