Bank of America pagará 72.5 millones de dólares para cerrar demanda por vínculos con Jeffrey Epstein

Bank of America aceptó pagar 72.5 millones de dólares para cerrar una causa civil colectiva en la que se le acusaba de haber facilitado el "tráfico sexual" del financista Jeffrey Epstein, según documentos judiciales consultados el viernes por AFP.

"Esta resolución nos permite dejar el asunto atrás y le ofrece un cierre a los demandantes", indicó un portavoz de Bank of America, que de todos modos niega haber ayudado a Epstein en la comisión de delitos.

El acuerdo entre las partes debe aún ser ratificado por un juez de Nueva York.

Las demandantes, presentadas como víctimas sin identificar del fallecido financista, acusaban al banco estadounidense de haber "participado consciente e intencionalmente en la red de trata sexual de Jeffrey Epstein" al prestarle servicios bancarios a pesar de las "señales de alerta".

En el texto del acuerdo, Bank of America reiteró que impugna todas las acusaciones en su contra.

El banco específicamente negó "haber participado de cualquier manera" en la red criminal de Epstein.

Es el más reciente de los acuerdos de bancos con víctimas de Epstein, después de un acuerdo por 75 millones de dólares con JP Morgan y un pago reportado por 75 millones de dólares por parte de Deutsche Bank, ambos en 2023.

Epstein fue arrestado y acusado en julio de 2019 por explotación sexual de menores y conspiración. Fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de ese año, mientras esperaba ser juzgado. La autopsia concluyó que se trató de un suicidio.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en línea más de tres millones de archivos relacionados con la investigación en su contra. Los documentos muestran el alcance de sus vínculos con importantes personalidades en todo el mundo.