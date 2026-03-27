México vs. Portugal: ¿no vas al estadio? Así puedes ver el partido en pantalla gigante en el Zócalo

Si no alcanzaste boleto o prefieres vivir el ambiente desde el corazón de la ciudad, hay plan: el partido entre la Selección Nacional de México y Portugal también se transmitirá en una pantalla gigante en el Zócalo de la Ciudad de México.

El duelo, que forma parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, se jugará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas y marcará la reapertura del Estadio Azteca tras su remodelación. Un plan para vivir el partido en comunidad

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, extendió la invitación para que capitalinos y visitantes se reúnan en el Zócalo y sigan el partido en un ambiente familiar.

La transmisión será gratuita y contará con una pantalla de gran formato, de aproximadamente 25 por 14 metros, para que miles de aficionados puedan disfrutar del encuentro como si estuvieran en el estadio. Además, se instalarán asientos para mayor comodidad.

La idea, según autoridades capitalinas, es replicar el ambiente futbolero en un espacio público emblemático, previo a la justa mundialista que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

Dónde ver el partido en vivo desde casa

Si no tienes ni boleto o ganas de ir al Zócalo, también puedes ver el partido entre la Selección Nacional de México y Portugal desde casa, el cual se jugará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Podrás seguir la transmisión en vivo a través de:

Canal 5 (TV abierta)

Azteca 7 (TV abierta)

TUDN (TV de paga)

ViX+ (streaming)

Así, ya sea desde casa, con amigos o en reunión familiar, tendrás varias opciones para no perderte este duelo clave rumbo al Mundial 2026.

Seguridad y operativo en la ciudad

Para este evento, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se reforzará la presencia policial en puntos estratégicos, incluidos corredores turísticos, zonas hoteleras y espacios culturales.

El objetivo es garantizar que la jornada transcurra sin incidentes, considerando la alta afluencia que suelen registrar este tipo de eventos masivos en el primer cuadro de la ciudad.

Así que, si no vas al estadio, el Zócalo puede ser una opción para ver el encuentro entre México y Portugal.