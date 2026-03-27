DT de Portugal descarta ser favorito para ganar Mundial 2026

El director técnico de la selección de futbol de Portugal, Roberto ⁠Martínez, descartó el viernes ser catalogados como favoritos para ganar el Mundial debido a que nunca lo han logrado.

La selección europea y su ⁠estrella Cristiano Ronaldo, son señalados como ⁠fuertes aspirantes a alzar el trofeo del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

"No creo que seamos favoritos, porque solo los equipos que ya han ganado Mundiales son favoritos. Somos aspirantes, pero nos falta esa barrera psicológica de haberlo vivido", dijo Martínez en conferencia de prensa.

"Primero, tenemos que jugar tres partidos de la fase de grupos y ganarlos, porque nadie entra al torneo como campeón. Los equipos se hacen campeones", agregó.

En la Copa del Mundo, primera que se jugará con 48 selecciones, Portugal quedó instalada en el Grupo K junto a Uzbekistán, Colombia y el ganador de un repechaje.

"El Mundial de 2026 será uno de los más complejos de la historia, necesitamos mucha preparación y mucha flexibilidad táctica. Pero los desafíos son bienvenidos, estoy muy contento con lo que he visto y estamos encontrando la competitividad y las soluciones que buscábamos", apuntó.

Respecto ⁠al partido de preparación que sostendrá ⁠el sábado ante la selección de ⁠México y que marcará la reapertura del Estadio Azteca, rebautizado como Estadio Banorte, ⁠el estratega español dijo que será especial jugar en el escenario que albergará la inauguración del Mundial el 11 de junio y que le genera bonitos recuerdos.

"En el fútbol nos encantan los recuerdos y los momentos especiales, y jugar en el Estadio Azteca es especial, recuerdo el Mundial del 86, era un niño y veía el Estadio Azteca como un lugar especial ⁠donde todos querían jugar. Vamos a jugar contra un equipo de la Concacaf muy decidido, y va a ser genial, creo que será una gran celebración futbolística", señaló.