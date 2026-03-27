Detienen a ex primer ministro de Nepal en caso por represión de protestas de la Generación Z

El ex primer ministro nepalí KP Sharma Oli y el exministro del Interior Ramesh Lekhak fueron detenidos la mañana de este sábado por su presunta participación en la mortal represión el año pasado de las protestas de jóvenes de la Generación Z, informó la policía.

Al menos 77 personas fallecieron en el levantamiento juvenil el 8 y 9 de septiembre de 2025, que comenzó a raíz de una breve prohibición de las redes sociales pero que luego se alimentó del descontento por las dificultades económicas.

Los dos ex altos funcionarios "fueron detenidos esta mañana y el proceso seguirá su curso de acuerdo con la ley", aseguró a la AFP el portavoz de la policía del Valle de Katmandú, Om Adhikari.

Los arrestos se producen un día después de que el nuevo primer ministro Balendra Shah, un rapero de 35 años que ya había sido alcalde de la capital, tomara posesión tras las primeras elecciones celebradas desde la ola de protestas de 2025 que derrocó al gobierno de Oli.

En el primer día de esas movilizaciones, al menos 19 jóvenes murieron en la represión. Los disturbios se extendieron por todo el país al día siguiente, cuando se incendiaron el parlamento y las oficinas del gobierno, lo que provocó la caída del gobierno.

Un informe respaldado por el gobierno de Nepal sobre el levantamiento recomendó el enjuiciamiento de Oli, de 74 años, y de otros funcionarios.

"Nadie está por encima de la ley (...). Esto no es una venganza contra nadie, solo el comienzo de la justicia. Creo que ahora el país tomará un nuevo rumbo", publicó en Instagram el recién nombrado ministro del Interior, Sudan Gurung, quien fue una figura clave en las protestas.