Argentina vence 2-1 a Mauritania en amistoso rumbo al Mundial 2026

La selección de Argentina derrotó a su similar de Mauritania por 2-1 en un cotejo amistoso de preparación al Mundial de Norteamérica 2026, jugado este viernes en el estadio La Bombonera, ante unos 50.000 espectadores.

Enzo Fernández (16') y Nicolás Paz (32') anotaron los goles para el triunfo de la Albiceleste, que tuvo a su astro Lionel Messi jugando sólo el segundo tiempo, mientras que Mauritania descontó a través de Jordan Lefort (90+4').

La primera novedad de la noche llegó antes del encuentro, y fue la decisión del entrenador Lionel Scaloni de dejar en el banco de suplentes al estelar Messi.

Desde el comienzo la Albiceleste monopolizó el control del juego, con una posesión cercana al 80% y no tardó mucho en llegar la apertura, cuando Enzo Fernández entró por el medio del área para empujar a la red un centro raso de Nahuel Molina desde la derecha.

Poco después llegó el segundo tanto local, un precioso tiro libre de Nico Paz, el habilidoso jugador del Como italiano, que sorprendió al arquero Diop.

En el segundo tiempo ingresó Messi, pero el juego del campeón del mundo decayó en lo colectivo, lo que permitió también que Mauritania saliera del asedio y generara varias situaciones, hasta convertir al portero Emiliano Martínez en una de las figuras.

En tiempo añadido llegó el descuento africano, cuando Jordan Lefort capturó un rebote y logró vencer a Martínez.

"El partido no fue bueno. Hoy el equipo no estuvo bien, eso está bueno decirlo. Está bien que esto pase ahora, son cosas que hay que trabajar y corregir. Podemos jugar mucho mejor. Esto nos sirve para dejar en claro que no hay rivales fáciles hoy", aceptó Scaloni con autocrítica.

"No creo que el equipo se haya relajado por el rival. No se jugó bien en el segundo tiempo y tampoco en el primero. El equipo no estuvo bien en ningún momento", insistió el conductor del campeón del mundo.

Argentina continuará su preparación el martes 31 de marzo cuando reciba en el mismo escenario a la selección de Zambia.

Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez – Nahuel Molina (Agustín Giay, 68), Cristian Romero, Marco Senesi, Marcos Acuña (Gabriel Rojas, 68) – Alexis Mac Allister (Exequiel Palacios, 75), Enzo Fernández (Giuliano Simeone, 55), Nicolás Paz (Lionel Messi, 46) – Thiago Almada (José López, 75), Julián Álvarez (Franco Mastantuono, 46) y Nicolás González (Rodrigo de Paul, 46). DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Mamadou Diop - Brahima Keita (Abdallahi Mahmoud, 83), Aly Abeid (Khadim Diaw, 79), Lamine Ba (Nouh Mohamed el Abd, 83) y Jordan Lefort - Oumar Ngom (Moctar El Hacen Id, 79), Maata Magassa (Sidi Yacoub, 79) y Beyatt Lekoueiry (Souleymane Anne, 83) - Djeidi Gassama (Sidi Bouna Amar, 62), Aboubakary Koita y Mamadou Diallo (Pape Ndiaga Yade, 46). DT: Aritz López Garai.

Árbitro: Derlis López (Paraguay).