Sheinbaum regala boletos para ver a la Selección Mexicana contra Portugal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ragala boletos para ver a la Selección Mexicana en su enfrentamiento contra su similar de Portugal.

El duelo se jugará este sábado 28 de marzo a las 19:00 horas y marcará la reapertura del Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca y que llevará por nombre oficial Estadio Banorte) tras su remodelación.

A través de su cuenta oficial en Instagram , la mandataria mexicana publicó las bases de la dinámica para conseguir uno de los 25 pases dobles para presenciar en vivo el encuentro.

Enlace imagen Bases para conseguir un boleto para el México vs Portugal.Foto EE: Especial

En su publicación explicó que prefirió obsequiar las 25 entradas dobles que se otorgaron a los estudiantes del bachillerato nacional, en lugar de que se repartieran entre los trabajadores del Gobierno de México.

No obstante, las entradas sólo se entregarán a los primeros 25 afortunados que cumplan con los requisitos solicitados.