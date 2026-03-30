Reconstrucción de Periférico Norte a punto de concluir; Gobierno del Edomex inicia señalización

La reconstrucción del Periférico Norte se encuentra en su etapa final, con un avance que abarca 108 kilómetros intervenidos, desde Naucalpan hasta Tepotzotlán.

Como parte de la última fase del proyecto, el Gobierno del Estado de México, que encabeza Delfina Gómez Álvarez, iniciaron los trabajos de balizamiento sobre la nueva carpeta asfáltica. Estas acciones contemplan la delimitación de carriles, señalización de salidas, advertencias en curvas y refuerzo de la visibilidad para la circulación vehicular en condiciones diurnas y nocturnas.

De manera complementaria, se colocan captafaros y reflectores, además de la renovación del sistema de luminarias a lo largo de toda la vialidad. De acuerdo con Joel González Toral, director general de la Junta de Caminos del Estado de México, los trabajos incluyen la instalación de elementos de señalización e iluminación en los 108 kilómetros intervenidos.

Asimismo, el límite de velocidad de 80 kilómetros por hora será marcado directamente sobre el pavimento como medida preventiva.

Foto: Gobierno del Estado de México

En paralelo, se desarrollan labores de desazolve en coordinación con autoridades municipales, con el objetivo de preservar las condiciones de la carpeta asfáltica. También se realizan trabajos de mantenimiento en áreas verdes y mejoras en puentes peatonales en distintos puntos del trayecto.

Estas acciones forman parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.