Reconoce ALAS20 a XXI Banorte como líder en inversión responsable

El premio reconoce las prácticas medioambientales, sociales y económicas que ha realizado la Afore para favorecer el desarrollo sustentable de la economía.

XXI Banorte fue reconocida como institución líder en Inversiones Responsables dentro del sector de las Afores por ALAS20, organización internacional que promueve y reconoce las mejores prácticas en el ámbito Ambiental, Social y de Gobernanza entre las empresas de latinoamérica.

Con esta distinción, la Administradora demuestra la consistencia de su gestión sustentable, su compromiso con la transparencia y la eficaz integración de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI) en su portafolio de inversión.

Al respecto, David Razú Aznar, Director General de XXI Banorte, señaló que “el reconocimiento es una muestra del compromiso que tiene la Afore por ofrecer e impulsar estrategias de inversión que tienen un impacto positivo en cada cuentahabiente, en la sociedad mexicana y, por supuesto, en el medioambiente”.

Es importante destacar que el premio al liderazgo de XXI Banorte está basado en su actual estrategia de inversión, la cual, además de ofrecer altos rendimientos, busca transformar el tejido socioeconómico del país a través del establecimiento de objetivos y metas en materia de sostenibilidad, apoyando a causas vitales y marcando una diferencia real en la vida de las personas.

Cabe señalar que este premio se suma a los recientes reconocimientos en materia de sustentabilidad que la Administradora ha recibido en los últimos años, destacando la obtención de la calificación más alta otorgada por UNPRI, y la validación de las metas de descarbonización de la Afore por la iniciativa Science Based Targets (SBTi).

En este sentido, Afore XXI Banorte refrenda su compromiso con el desarrollo de un sistema financiero más sostenible y con impacto positivo, de manera que las y los mexicanos puedan acceder a un retiro digno, así como a un futuro más sostenible y próspero.