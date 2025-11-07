El próximo fin de semana, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Nayarit

Tepic, Nayarit; 6 de noviembre de 2025.- Este sábado 8 de noviembre, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo encabezará junto con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, la inauguración de la autopista Tepic–Compostela, con lo que se concluye esta importante vía rápida que conectará al estado hasta Puerto Vallarta, consolidando una de las obras de conectividad más relevantes para Nayarit.

Con esta súper carretera, el puente Amado Nervo, el aeropuerto internacional y los nuevos vuelos hacia Estados Unidos y Canadá, Nayarit se fortalece como un destino turístico de clase mundial, atrayendo cada vez más inversiones, generando empleo, desarrollo y bienestar para las y los nayaritas. La mancuerna Sheinbaum Pardo – Navarro Quintero, está imparable y ello deja excelentes resultados para las y los nayaritas.

Durante su estancia, la presidenta también supervisará los avances del programa Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de más de 8 mil hogares para familias nayaritas.

Llama la atención que la presidenta Sheinbaum permanecerá dos días en nuestra entidad, lo que refleja la cercanía y excelente relación que mantiene con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, fortaleciendo así la coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal.

Esta gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum deja muy claro el papel estratégico de Nayarit como un polo de desarrollo económico nacional.

Sin duda, nuestro estado está en el corazón y en el mejor ánimo de la presidenta.