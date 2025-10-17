En las próximas horas San Luis Potosí saldrá de la contingencia provocada por las lluvias

Ricardo Gallardo Cardona agradece el respaldo de la Federación a través de enlace directo con la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de un enlace en directo con la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, dijo que con la ayuda de la Federación en las próximas horas San Luis Potosí habrá superado la contingencia generada por las lluvias registradas principalmente en la huasteca potosina el pasado fin de semana.

Al rendir su informe de las acciones realizadas en apoyo a la población damnificada, el mandatario estatal mencionó que al momento no hay localidades incomunicadas y que se encuentran trabajando en la reparación de nueve caminos, así como en la limpieza de dos municipios.

Se han repartido 50 mil 784 despensas y víveres y 17 mil 457 paquetes de limpieza. Además, se encuentran 50 brigadas médicas operando en las zonas afectadas, las cuales han brindado 1 mil 561 atenciones médicas. Se tiene un avance del 50 por ciento en labores de fumigación y del 20 por ciento en la vacunación en los 11 municipios más afectados.