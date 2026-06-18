Prioridad para PAN en el 27, retener tres Ejecutivos

La “prioridad máxima” del Partido Acción Nacional (PAN) en los comicios del 2027 para renovar 17 gubernaturas es retener al menos los tres estados donde gobierna, afirmó Ricardo Anaya Cortés.

“La primera prioridad es conservar las (gubernaturas) que hoy tenemos, en este caso de las que sí se disputan: Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua. Eso es prioridad máxima, y tenemos muy buenas posibilidades en muchas gubernaturas, incluyendo, por ejemplo, Baja California Sur; están dadas las condiciones para que podamos ganar la elección”, respondió a pregunta explícita.

Con respecto a la elección federal intermedia del próximo año para renovar la Cámara de Diputados, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores aseguró que su partido llegará fortalecido.

“Yo estoy convencido de que el PAN va a llegar muy fuerte a 2027 y lo que espero es que les vaya bien a todos los partidos de oposición para que le podamos arrebatar a Morena esta mayoría artificial que ha construido en el Congreso (de la Unión)”, dijo.

En entrevista colectiva en la sede senatorial, el queretano respondió que corresponderá a la dirigencia nacional de su partido decidir si contenderá solo o en coalición en los comicios federales intermedios y locales del próximo año, determinación que habrá de respetar.

“Esa es una decisión que le corresponde a la dirigencia nacional del partido y yo seré muy respetuoso de lo que decidan los órganos nacionales del partido… Voy a respetar lo que decidan los órganos nacionales del partido”.

Anaya Cortés explicó que las coaliciones electorales tienen ventajas y desventajas.

“Las alianzas también tienen costos, no sólo suman; es decir, cuando un partido va en alianza con otro suele ocurrir que en la elección inmediata posterior el que acompañó, el que no es el dominante, se disminuye”.