Javier Aguirre: “imponer nuestro estilo y meter más goles que Corea”

Las conferencias de Javier Aguirre durante el Mundial se han vuelto como diálogos en confianza. Nunca ha negado el nerviosismo y la empatía hacia sus jugadores que han debutado en este Mundial (10 hasta ahora). Sin embargo, sabe que ante Corea el discurso de los nervios no puede paralizar lo entrenado. Es el partido que revelará al líder del grupo A o por el contrario, si seguirán parejos en puntos.

México y Corea sumaron los mismos goles (2) en su primer compromiso, contra Sudáfrica y Chequia, respectivamente. En septiembre pasado, anotaron los mismos en un amistoso (2), aunque por poco, le cae la derrota al Tricolor, pero Santiago Giménez empató el marcador al 90+4.

“En el amistoso de septiembre, empezamos ganando, nos dieron la vuelta y empató Santi al final. Básicamente nos sorprendieron las transiciones: despeje largo, segunda jugada, caída y velocidad. Eso no va a volver a pasar; la velocidad de los coreanos hacia adelante la hemos entrenado. El segundo gol era evitable y no supimos manejar esa transición”.

Sobre la posibilidad de hacer historia, el Vasco fue prudente. “No hemos hablado de eso porque soy malo para imaginar cosas. Prefiero ir con pies firmes y jugar el partido. Estaremos 90 minutos intentando imponer nuestra forma de juego, nuestro estilo y meter más goles que el rival. Suena simple, pero es así”, dijo.

El mejor resultado de Corea en un Mundial fue en el 2002, cuando quedó cuarto lugar, y de México, ha sido

llegar a los cuartos de final cuando fue país anfitrión en 1970 y 1986. En más de Corea, habló en específico del capitán Heung-min Son y Kang-In Lee.

“La velocidad de Son, del dorsal 7, del 18 y del 19 es muy vertical. Si les das espacio, giran y patean. Son atacantes muy veloces y hay que cuidar mucho las transiciones”.

Sobre Kang-in Lee, a quien dirigió en el Mallorca detalló. “A Kang-in lo quiero como a un hijo. Es difícil de defender porque aquí juega por fuera, viene hacia dentro y encuentra todo el campo abierto para lanzar balones. Tiene mano a mano y media distancia. Es de mitad de campo hacia adelante donde es más peligroso. Intentaremos no solo anularlo a él, sino quitarle la pelota a todo Corea y ofender nosotros”.

En cuanto a las decisiones arbitrales confesó que puede pasar mala noche antes, al preguntarse si dio la alienación debida o cómo resolver si el rival rompe el plan. Sin embargo, sabe que sus decisiones son firmes, sin mostrar inseguridad. La delantera de la Selección es para él, una de las decisiones más sencillas, por la competencia que hay entre Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Guillermo Martínez y Armando ‘Hormiga’ González.

“Con los cuatro puedes estar tranquilo. Son bien distintos unos de otros, los cuatro han hecho gol conmigo en selección y nos dan opciones. Qué bueno que tenga cuatro variantes y no solo una, que dependamos de si está bien o mal un goleador. Los cuatro se ayudan mucho y estoy tranquilo con cualquiera que pueda jugar”.

El 'Vasco' ya no quiere lamentar la tarjeta roja a César Montes en el partido contra Sudáfrica.

"Nos hace falta: es alto, tiene buen juego aéreo y es capitán. Pero si no está, no está. No voy a rasgarme las vestiduras ni inventar cosas que no he hecho nunca. Estoy cómodo con los 26; no hay titulares ni suplentes”.

Con el esquema que planteará en Guadalajara, dijo que concede el beneficio de la duda.

"Pero no puedo permitir que por el escenario un jugador no dé un pase de tres o cuatro metros o no haga un movimiento para el que entrenó. Hubo momentos que no me gustaron, sobre todo sin pelota y en bloque medio”.

_ ¿Por qué llamar a Santi Giménez cuando tuvo poca actividad el último año?

“Lo llamé porque es distinto, porque creo en él y tengo mucha fe. Le faltaba un punto, pero ya lo tiene. Está preparado para ir a los espacios, jugar de cara, de espaldas y tiene muchas virtudes. De la Hormiga destacó su juventud y hambre: “Nos agarró a todos en curva, se subió al camión porque sus goles lo llevaron donde está. Es muy joven y tiene muchas ganas de aprender”.

En cuanto a las sorpresas del Mundial, resaltó que grandes selecciones no han goleado ante rivales 'débiles'-

“Me ha sorprendido la igualdad. No gana España, no gana Uruguay, no gana Brasil y es muy complicado ganar. Haití le hace partido a Escocia, Cabo Verde hace un partidazo ante Brasil. Salvo Alemania, todos los partidos han sido muy complicados. No es fácil ganar; todos los equipos van progresando”, señaló.

LOCALíA

“Cuando eres favorito, una mano, una expulsión rápida, un penalti o cualquier detalle te puede cambiar todo. Y al revés: le haces un gran partido a un rival superior y puedes ganarle. Ha sucedido en los Mundiales”.

AGUIRRE APRUEBA LA PAUSA DE HIDRATACIÓN

“Aprovechamos el reglamento. No te dejan entrar al campo, pero sí permiten que los jugadores, mientras toman agua, reciban indicaciones. Ves algo para corregir, das un mensaje, aplaudes un momento o llamas la atención sobre algo específico”.

“Ya hay tanta evolución tecnológica que desde arriba te van informando y llegan imágenes que usamos en el medio tiempo. Es otro fútbol al que yo jugué, y no está mal. El VAR, la comunicación entre árbitros y asistentes, el aerosol para la barrera todo eso suma para que veamos un mejor fútbol”.