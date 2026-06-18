El arte contemporáneo como puente hacia la neuroinclusión

El debate sobre la inclusión en los espacios culturales suele limitarse a la accesibilidad física, como la colocación de rampas. Sin embargo, para la comunidad con trastorno del espectro autista (TEA) y otras neurodivergencias, las barreras más difíciles de sortear son las normativas invisibles, como las que existen en los museos tradicionales, por ejemplo.

El impedimento de hacer ruidos, tocar las piezas, rebasar líneas en el piso o incluso mascar chicle transforma la experiencia estética en algo rígido, "poco humano".

Para revertir esta realidad nace Espectro, un programa cultural impulsado por la empresa de representación artística Banana Contemporary y la organización civil sin fines de lucro OTEA, cuyo objetivo es utilizar el arte contemporáneo como una plataforma de diálogo sin jerarquías entre personas neurotípicas y neurodivergentes.

Su segunda edición tiene como eje central la exposición Resonancias, bajo la curaduría del artista xalapeño Gustavo García Murrieta, la cual se presenta hasta el 30 de julio de 2026 en la Galería Málaga, ubicada en la colonia Insurgentes Mixcoac de la Ciudad de México.

Habitar el arte sin restricciones

"Buscamos que sean espacios donde todos nos podamos sentir cómodos", explica en entrevista Mónica Martínez, directora de Banana Contemporary y creadora de Espectro. "Invitamos a las personas a que entren, lo vivan, lo disfruten y que, si quieren tocar una pieza o alzar los brazos, lo hagan. No tenemos líneas en el piso; se pueden sentir libres".

A diferencia de otros proyectos, Espectro no se limita a exhibir el trabajo de comunidades cerradas. Su diferenciador radica en sensibilizar a creadores neurotípicos de trayectoria internacional respecto al autismo. Para esta edición, los artistas conocieron a fondo las implicaciones del TEA de tercer nivel (el más severo) a través del caso de Yurens, un joven artista que es la inspiración primordial del programa.

A partir de este encuentro, los creadores expandieron sus propios lenguajes (pintura, textil, arte sonoro, video experimental y tecnología con IA) para conectar desde una sensibilidad compartida. Un ejemplo de este impacto simbiótico ocurrió durante los procesos de creación conjunta: "Ver cómo los artistas neurotípicos se zafan del lenguaje verbal para comunicarse a través de gestos, ruidos o el propio material con Yurens fue maravilloso. A él también le rompió su estructura tradicional de trabajo en el caballete, expandiendo la experiencia creativa de ambas partes", relata Martínez.

El arte como un momento de luz

El valor de Espectro trasciende las paredes de la galería. Durante su primera edición, la campaña de difusión urbana en los sistemas de transporte público logró salvar de la desesperación a familias vulnerables. Martínez recuerda la historia de una madre que, tras recibir un diagnóstico de autismo tardío de su hijo de 27 años y perder simultáneamente el empleo y el seguro médico, encontró la publicidad del programa en el Metrobús.

Al asistir a la muestra, conectó con terapeutas profesionales de OTEA y logró una red de apoyo que transformó su vida. Debido a este impacto social, para este 2026 la iniciativa apostó por duplicar su presencia en la publicidad urbana de diversas zonas de la Ciudad de México.

Información del Evento:

Sede: Galería Málaga (Málaga No. 92, Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, CDMX).

Fechas: Del 4 de junio al 30 de julio de 2026.