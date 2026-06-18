Segob anuncia un acuerdo; la CNTE lo ve insuficiente

Tras reanudar las negociaciones, el gobierno federal anunció haber llegado a un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para terminar con sus movilizaciones y retirar el plantón que mantiene en los alrededores del Zócalo capitalino; no obstante, el magisterio sostuvo que son insuficientes las propuestas y que el gobierno ratificó "que es lo único que hay”.

Luego de más de tres horas de reunión entre las secretarias de Gobernación y Educación Pública (SEP), así como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y la CNTE, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que ya tienen un acuerdo con el magisterio sobre el retiro del plantón, aunque reconoció que “hasta no ver no creer”.

Según lo detallado por el titular de la SEP, Mario Delgado, acordaron con el magisterio una mesa de diálogo permanente para atener sus demandas con excepción de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, pues insisten que no hay recursos suficientes.

Asimismo, reiteraron el ofrecimiento de crear una aseguradora pública en materia de pensiones, así como mesas de trabajo para delinear una reforma para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

El titular de la SEP también llamó al magisterio a actuar con responsabilidad y sensibilidad para concluir el ciclo escolar de manera satisfactoria.

“Estamos a tiempo, al día de hoy, de garantizar un cierre del ciclo escolar satisfactorio y sin contratiempos para todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Seguiremos privilegiando las negociaciones, el entendimiento y la construcción de acuerdos, siempre con respeto a los derechos humanos, a la libre manifestación pacífica, y también a los derechos de millones de personas que diariamente transitan, trabajan y disfrutan de los espacios públicos de nuestra ciudad y de nuestro país”, dijo.

Por su parte, los líderes sindicales anunciaron que sería a través de su Asamblea Nacional Representativa si continúa con su huelga y el plantón.

“Las respuestas concretas ante la pregunta de que si había algo nuevo con respecto a lo que ofrecían, decían que hasta estos momentos es lo que hay. Los documentos dicen: reiteramos los documentos que ya entregaron y que en tema de pensiones y en tema de educación es construir una aseguradora pública, construir una nueva relación entre el magisterio y la SEP, es decir, los mismos documentos que hay”, dijo Elvira Veleces, secretaria de la Sección 14 de la CNTE de Guerrero.

Incluso, destacó que ante la pregunta explícita sobre si se instalaban las mesas para construir la ruta hacia la abrogación a la ley del ISSSTE, “concretamente respondieron que no pueden hacer una ruta de abrogación de la ley del ISSSTE estos momentos”.

Movilizaciones siguieron

Antes de reunirse con autoridades federales, la CNTE realizó diversas movilizaciones encaminadas a llegar al Estadio Ciudad de México, previo al partido de Colombia contra Uzbekistán.

Sin embargo, su camino fue detenido por un fuerte dispositivo policial que evitó su avance a más de 2 kilómetros del Estadio.

En tanto, destacó un acto de encapsulamiento contra la Secretaria General de la CETEG realizado por elementos de la policía capitalina en las inmediaciones del Estadio.

A través de un video, la maestra Elvira Veleces, secretaria General de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del estado de Guerrero (CETEG), denunció el operativo policial que detuvo específicamente los vehículos en los que se trasladaba parte de la sección y su dirigencia.

Según lo señalado, los policías dañaron parte del equipo de sonido del magisterio, robaron dinero y quemaron el teléfono de la secretaria.