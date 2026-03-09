Principios contra los consensos con los aliados, la dicotomía de Morena

En el marco de la reforma electoral enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a la Cámara de Diputados, al interior de Morena existe una corriente que aboga por el diálogo y la conciliación con aliados como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para alcanzar consensos durante el proceso legislativo. Mientras que figuras como Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, insisten en que aspectos clave de la iniciativa no se modificarán, priorizando principios sobre negociaciones.

Los conciliadores dentro de Morena enfatizan la necesidad de diálogo para evitar rupturas. El diputado federal Arturo Ávila Anaya, en declaraciones durante el Congreso Nacional de Morena, expresó optimismo: “Yo creo que van a cambiar de decisión. Están ponderando qué piensa la gente y cuál es el reclamo”.

El diputado también rechazó que la discusión de la reforma electoral represente un riesgo para la alianza legislativa que Morena mantiene con el PT y el PVEM.

Recordó que las tres fuerzas políticas han aprobado juntas más de 20 reformas constitucionales durante los últimos años, por lo que consideró injusto hablar de una ruptura.

Además, señaló que la propuesta forma parte de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la democracia y reducir los costos del sistema político.

La senadora Martha Lucía Micher Camarena, afirmó a El Economista, que dentro del movimiento político existe disposición para analizar la propuesta y discutir sus alcances antes de su eventual aprobación.

“Vamos a reflexionar, vamos a platicar. Vamos a mantener lo ya ganado y, por supuesto, vamos a avanzar”, indicó.

Respecto a la postura cautelar que han mostrado partidos aliados de la coalición gobernante, como el PT y PVEM, la senadora indicó que en la Cámara de Senadores aún no se ha sostenido una reunión formal para discutir la reforma.

“Tenemos que escucharles oficialmente para ver cuáles son sus disensos y cuáles son sus consensos”, explicó.

Por su parte, Daniel Campos sostuvo en este tema que cada fuerza política es libre de fijar su posición dentro del proceso legislativo.

“Cada quien es libre de sus actos. Si el PT o el Verde están decidiendo no apoyarla, ellos tendrán sus motivos”, comentó.

Pese a las diferencias en torno a la reforma, el diputado descartó que la coalición oficialista esté en riesgo y afirmó que Morena mantiene una postura de respeto hacia las decisiones de sus aliados.

“No está en riesgo. Somos muy respetuosos de los libres pensamientos de los demás partidos. Seguiremos siendo aliados”, expresó.

Camila Martínez, secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena, señaló que, aunque algunos legisladores han expresado reservas para la reforma electoral, dirigentes del Partido Verde han manifestado coincidencias con la mayor parte de la iniciativa.

Recordó las declaraciones de Manuel Velasco, senador del Verde Ecologista quien afirmó que entre 90 y 95% del contenido de la reforma era bien vista por el partido.

Tras las declaraciones emitidas por el senado el partido se deslindó de ellas.

Postura inflexible

En contraste, los “duros” mantienen una línea inflexible. Pablo Gómez, en la conferencia matutina del 25 de febrero, describió la reforma como una “actualización profunda” que no cederá en fortalecer la fiscalización del INE, regular campañas con bots e IA, y eliminar hipertrofias administrativas.

También, en una entrevista, Gómez enfatizó: "Queremos una reforma y vamos a ejercer nuestra fuerza política para hacerlo. No va a ser producto de un conciliado de camarillas".

Alcalde Luján, en entrevista con el diario El País el 26 de febrero, fue tajante: “No se puede ceder en lo esencial. Las listas no se podrían negociar porque es una cuestión de principios”.

Mientras que durante una conferencia de prensa el 7 de marzo, reiteró: “No hay cambios, tiene que ver con esto que se expuso aquí”, desafiando a la oposición a debatir el contenido real y no “falsas narrativas”.