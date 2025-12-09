Popularidad de la presidenta Sheinbaum en noviembre se mantiene por arriba de 70%

La aprobación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, registró, por segundo mes consecutivo, una caída, pasó de 71.5% en octubre pasado a 70.1%, misma cifra registrada en junio del 2025.

La encuesta nacional mensual sobre aprobación presidencial realizada por la empresa Mitofsky para El Economista reveló que la región de Noreste del país fue en donde obtuvo mayor porcentaje de aval con 75.3%, mientras que la del Bajío/Occidente fue en la que registró menos con 65 por ciento.

Gráfico EE

De igual manera, los datos revelaron que por tipo de ocupación, las amas de casa fue el segmento que tuvo el mayor registro de aprobación a la titular del Ejecutivo con 80.1%, sin embargo, tuvo una caída de 1.3% con respecto al dato del mes anterior.

En segundo lugar lo ocupó el segmento de informales con 80% de aval a la presidenta, también hubo una tendencia a la baja de 1.6 puntos menos al dato de octubre.

Tanto los profesionistas como los empresarios fueron los segmentos que tuvieron la menor aprobación, ya que para el primero el dato fue de 55.9% y para el segundo fue de 52.6 por ciento.

Gráfico EE

Por otro lado, de los 134,534 encuestados, 49.2% contestó que la principal preocupación es la seguridad, le siguió la economía con 25.3% y la Salud con 8.7 por ciento.

Asimismo, 76.7% de los encuestados indicó que la percepción de corrupción en el país es de “mucha a regular” y 12.5% afirmó que fue “poca o nada”.

Nota metodológica: Encuesta aplicada a 134,534 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.