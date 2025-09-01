Piden informar sobre acuerdo en seguridad con EU

El gobierno federal debe informar sobre los acuerdos a los que se ha llegado con Estados Unidos en materia de seguridad pública de manera transparente, indicó el expresidente del PAN, Marko Cortés.

El hoy senador de la República subrayó que el acuerdo de debe tomarse de manera inmediata.

“Tuvo que pasar un año de su gobierno para que nos escucharan. La violencia, la extorsión y la inseguridad en México han alcanzado niveles alarmantes. Millones de familias viven con miedo y las cifras lo confirman: nuestro país atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia. Esta realidad ya no puede seguir siendo minimizada ni ignorada”, advirtió.

El panista indicó que el acuerdo debe incluir un intercambio real de inteligencia; protocolos conjuntos contra el crimen; control fronterizo con respeto a los derechos humanos; mecanismos de evaluación; prevención en zonas de riesgo y cooperación judicial internacional.

“Hoy la soberanía se vulnera con actuaciones unilaterales, resultado de la falta de confianza en este gobierno. La mejor forma de defenderla es mediante un acuerdo binacional formal que establezca reglas claras de colaboración, compartiendo inteligencia y capacidades de actuación. La verdadera soberanía se protege cuando la gente puede caminar libremente por las calles, trabajar sin ser extorsionada y vivir sin temor a perder la vida”, afirmó Cortés.